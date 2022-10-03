高雄六合夜市成兵家必爭「票倉」 藍綠3女選將出奇招搶票

藍議員參選人許采蓁的父親前議長許崑源，生前與六合夜市管委會成員感情甚篤，她選擇從六合夜市出發，由六合夜市管委會主委莊其章（左一）陪同拜票，聆聽攤商心聲並爭取支持。（記者黃良傑攝）

2022/10/03 21:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市議員第八選區3名女選將，拚戰唯一一席婦女保障名額，競爭十分激烈，六合夜市更是兵家必爭之地，國民黨提名參選人許采蓁、陳若翠動員掃街，民進黨參選人湯詠瑜把握每次六合夜市拜票行程，3人都關心六合夜市受疫情影響，如何在後疫情時代再現風華。

藍議員參選人許采蓁的父親前議長許崑源，生前與六合夜市管委會成員感情甚篤，許采蓁為延續父親遺願與志業，她選擇從六合夜市出發，一到假日便由六合夜市管委會主委莊其章、新興區明莊里里長、前市議員陳乃靜等長輩陪同，前往六合國際觀光夜市，拜訪設攤做生意的攤商，向他們問候爭取支持。

許采蓁表示，六合夜市是南台灣最早最有名的夜市，疫情之前，經常有國際的遊客觀光客前來，街上人擠人，以往也不是只有星期假日才會有人潮，因受疫情影響，以及少了中國觀光客，生意比以前差很多，許多攤商向許采蓁反映，她希望藍綠共為攤商喉舌，讓夜市早日恢復往日的榮景，攤商也表達對父女2人的支，並給她溫暖的擁抱。

陳若翠則找來前韓團的前副市長李四川，上周六陪同迺六合夜市，吸引許多韓粉和直播主開「吃播」，把夜市炒得相當熱鬧，用實際行動挺後疫情時代的六合夜市攤商。

綠議員參選人湯詠瑜只要得知六合夜市有活動，就會帶著志工前往拜票，常常行程一結束，就到夜市補充能量，不僅向攤商拜票，同時向顧客拉票，展現新人的活力。

藍議員參選人陳若翠（右）找來前副市長李四川陪同迺六合夜市拉票，韓粉直播主開直播放送。（議員陳若翠提供）

綠議員參選人湯詠瑜勤跑夜市、市場，藍綠3名女選將拚戰不讓。（記者黃良傑翻攝）

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