以黑道要脅八家將3少年 逼迫口交、肛交、打手槍

男子涉嫌性侵八家將少年，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2022/10/03 21:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿華（化名）參與宮廟八家將活動，認識包括一對兄弟在內的3名少年後，分別在住處、學校、公園等處，涉嫌肛交、口交「打手槍」，還以認識黑道逼迫對方就範，被高雄高分院認定觸犯對少年強制性交和猥褻共8罪，併處有期徒刑7年。

判決書指出，被告阿華2019年9月間和2020年2月間，透過參與屏東縣萬丹鄉某宮廟練習官將活動的機會，先後認識少年A男、B男和C男，其中B男和C男則是兄弟。

阿華經常利用深夜，分別帶A男等人到萬丹住處、鹽埔鄉宮廟附近、學校廁所、屏東市公園等處，涉嫌對等他們肛交、口交、撫摸生殖器、打手槍等，若遭到拒絕，他即以認識有幫派背景之人等口氣要脅，迫使對方屈服。

2020年4月初，A男因案被屏東少年觀護所收容，日記提及曾遭阿華強制性交，經輔導員發現追問詳情，同時訪視B男和C男後，通報警方處理移送法辦。

屏東地院調查，阿華觸犯強制性交4罪，各處徒刑3年4月，另強制猥褻也4罪，分處8月至3年2月不等徒刑，併執行刑7年，他不服上訴，但高雄高分院辯論庭，他卻未出庭應訊，合議庭認為原審認事用法並無不當，判決刑度不變，可上訴。

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