為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    以黑道要脅八家將3少年 逼迫口交、肛交、打手槍

    男子涉嫌性侵八家將少年，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    男子涉嫌性侵八家將少年，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    2022/10/03 21:26

    〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿華（化名）參與宮廟八家將活動，認識包括一對兄弟在內的3名少年後，分別在住處、學校、公園等處，涉嫌肛交、口交「打手槍」，還以認識黑道逼迫對方就範，被高雄高分院認定觸犯對少年強制性交和猥褻共8罪，併處有期徒刑7年。

    判決書指出，被告阿華2019年9月間和2020年2月間，透過參與屏東縣萬丹鄉某宮廟練習官將活動的機會，先後認識少年A男、B男和C男，其中B男和C男則是兄弟。

    阿華經常利用深夜，分別帶A男等人到萬丹住處、鹽埔鄉宮廟附近、學校廁所、屏東市公園等處，涉嫌對等他們肛交、口交、撫摸生殖器、打手槍等，若遭到拒絕，他即以認識有幫派背景之人等口氣要脅，迫使對方屈服。

    2020年4月初，A男因案被屏東少年觀護所收容，日記提及曾遭阿華強制性交，經輔導員發現追問詳情，同時訪視B男和C男後，通報警方處理移送法辦。

    屏東地院調查，阿華觸犯強制性交4罪，各處徒刑3年4月，另強制猥褻也4罪，分處8月至3年2月不等徒刑，併執行刑7年，他不服上訴，但高雄高分院辯論庭，他卻未出庭應訊，合議庭認為原審認事用法並無不當，判決刑度不變，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    淫男才拿電擊棒性侵女子 7個月後又裝智障硬上網友
    2022/10/01 20:48

    淫男才拿電擊棒性侵女子 7個月後又裝智障硬上網友
    女子因一隻泰迪熊慘遭性侵 色男賠38萬元免入獄
    2022/10/01 17:27

    女子因一隻泰迪熊慘遭性侵 色男賠38萬元免入獄

    舉杯賀雙十！台酒國慶紀念酒限量發售中
    模仿日本A片？採耳師「專屬特別服務」 性侵女客宣稱鬼迷心竅
    2022/10/01 16:38

    模仿日本A片？採耳師「專屬特別服務」 性侵女客宣稱鬼迷心竅
    叫小兵看A片脫褲打手槍 金六結班長下場曝光
    2022/09/30 16:44

    叫小兵看A片脫褲打手槍 金六結班長下場曝光

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    海軍艦長性騷女軍官 輔導長幫勸「大事化小」下場慘
    2022/09/30 15:21

    海軍艦長性騷女軍官 輔導長幫勸「大事化小」下場慘
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播