為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄輕軌「龍貓隧道」將通車！李雨蓁籲柯志恩邀他來體驗

    台灣基進鳳山市議員參選人李雨蓁指稱，全台最美「龍貓隧道」將通車爆紅，呼籲國民黨市長參選人柯志恩邀前高雄市長韓國瑜搭輕軌，體驗曾經親手延宕685天的龍貓隧道。（台灣基進提供）

    台灣基進鳳山市議員參選人李雨蓁指稱，全台最美「龍貓隧道」將通車爆紅，呼籲國民黨市長參選人柯志恩邀前高雄市長韓國瑜搭輕軌，體驗曾經親手延宕685天的龍貓隧道。（台灣基進提供）

    2022/10/03 20:22

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄輕軌C20-C24路段10月5日將試營運，其中一段綠蔭夾道被譽為全台最美的「龍貓隧道」成為話題；台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁批評，前市長韓國瑜上任首日就停工，讓工程延宕685天，龍貓隧道差點胎死腹中，她批評國民黨市長參選人柯志恩吹捧韓國瑜，呼籲乾脆韓國瑜搭輕軌，「親身體驗被他延宕的龍貓隧道」。

    李雨蓁表示，韓國瑜2018年12月25日上任高雄市長第一天，選擇做的第一件事就是停建輕軌，以搜集民意為理由停工，但經過多場公聽會以及專家會議後，都支持以原路線續建，但仍然看不見輕軌復工的轉機。

    李雨蓁指出，在韓國瑜擺爛、國民黨傾全黨之力杯葛輕軌，高雄人等待多年的輕軌淪為炒作新聞的工具，直到經過罷韓、市長陳其邁上任後，2020年11月10日宣布輕軌復工，歷經685天才終於看見曙光。

    李雨蓁認為，輕軌被韓國瑜和國民黨浪費685天，市長陳其邁2年拚4年，很快等到全台最美「龍貓隧道」，擁有完整的軌道運輸系統，不是國民黨天龍視角下的次等公民。

    李雨蓁批評柯志恩前幾天於造勢活動現場大肆吹捧韓國瑜，完全不願面對韓國瑜擺爛的事實，她認為柯志恩邀請韓國瑜來助選站台前，應該先邀韓國瑜一起來搭輕軌，親身體驗被韓國瑜延宕685天的龍貓隧道，洗滌一下污穢的心靈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄輕軌沿線刨鋪遭疑圖利？市府澄清：絕無不法
    2022/10/03 19:54

    高雄輕軌沿線刨鋪遭疑圖利？市府澄清：絕無不法
    高雄輕軌C20-C24段10/5試營運 「龍貓隧道」爆紅
    2022/10/02 09:27

    高雄輕軌C20-C24段10/5試營運 「龍貓隧道」爆紅

    大自然生產的保養品 華盛頓水蜜桃
    高雄輕軌新路段太美 捷警：違規最高可罰7500元
    2022/09/28 09:11

    高雄輕軌新路段太美 捷警：違規最高可罰7500元
    陳麗娜反悔又參選 李雨蓁︰婦女保障名額不是排擠青年的攬權工具
    2022/09/14 16:39

    陳麗娜反悔又參選 李雨蓁︰婦女保障名額不是排擠青年的攬權工具

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    李雨蓁中秋烤肉夜跑攤搶票 民眾餵食喊「當選」
    2022/09/10 23:59

    李雨蓁中秋烤肉夜跑攤搶票 民眾餵食喊「當選」
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播