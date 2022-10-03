高雄輕軌「龍貓隧道」將通車！李雨蓁籲柯志恩邀他來體驗

台灣基進鳳山市議員參選人李雨蓁指稱，全台最美「龍貓隧道」將通車爆紅，呼籲國民黨市長參選人柯志恩邀前高雄市長韓國瑜搭輕軌，體驗曾經親手延宕685天的龍貓隧道。（台灣基進提供）

2022/10/03 20:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄輕軌C20-C24路段10月5日將試營運，其中一段綠蔭夾道被譽為全台最美的「龍貓隧道」成為話題；台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁批評，前市長韓國瑜上任首日就停工，讓工程延宕685天，龍貓隧道差點胎死腹中，她批評國民黨市長參選人柯志恩吹捧韓國瑜，呼籲乾脆韓國瑜搭輕軌，「親身體驗被他延宕的龍貓隧道」。

李雨蓁表示，韓國瑜2018年12月25日上任高雄市長第一天，選擇做的第一件事就是停建輕軌，以搜集民意為理由停工，但經過多場公聽會以及專家會議後，都支持以原路線續建，但仍然看不見輕軌復工的轉機。

李雨蓁指出，在韓國瑜擺爛、國民黨傾全黨之力杯葛輕軌，高雄人等待多年的輕軌淪為炒作新聞的工具，直到經過罷韓、市長陳其邁上任後，2020年11月10日宣布輕軌復工，歷經685天才終於看見曙光。

李雨蓁認為，輕軌被韓國瑜和國民黨浪費685天，市長陳其邁2年拚4年，很快等到全台最美「龍貓隧道」，擁有完整的軌道運輸系統，不是國民黨天龍視角下的次等公民。

李雨蓁批評柯志恩前幾天於造勢活動現場大肆吹捧韓國瑜，完全不願面對韓國瑜擺爛的事實，她認為柯志恩邀請韓國瑜來助選站台前，應該先邀韓國瑜一起來搭輕軌，親身體驗被韓國瑜延宕685天的龍貓隧道，洗滌一下污穢的心靈。

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