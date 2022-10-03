高雄輕軌沿線刨鋪遭疑圖利？市府澄清：絕無不法

輕軌沿線AC復原遭疑圖利廠商？高市府澄清工程慣例、絕無不法。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/03 19:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌沿線瀝青混凝土（AC）刨鋪作業由高雄市養工處代辦，卻被質疑費用偏高、疑似圖利廠商？高雄市捷運局澄清，這屬一般工程慣例、施作經費也相當，絕無不法。

市議員黃紹庭今質詢指出，輕軌二階沿線AC刨鋪作業，輕軌統包商已經發包簽約，每平方公尺280元，市府卻由養工處出面代辦，每平方公尺400元，疑似涉及圖利廠商，要求市府針對可疑官員移送法辦。

捷運局表示，高雄輕軌美術館路及大順路段沿線，因輕軌工程施工圍籬架設縮減道路，致頻繁車流集中行駛於圍籬外路面，鄰近周邊也因車流改道頻繁造成路面AC陸續產生龜裂及破損需修補情形，為維護用路人安全，不只就輕軌施工範圍進行刨鋪，更要改善周邊影響範圍道路，使總體路面完整施工，捷運局分別於今年5月、及8月，兩度委請工務局養工處重新刨鋪路面。

捷運局說明，依輕軌工程統包工程契約，統包商中鋼公司負責輕軌開挖部分道路復舊，例如大順路寬30公尺，輕軌開挖範圍約只涵蓋13公尺，考量輕軌沿線道路重新刨鋪施工之一致性與整體性，宜由市府統籌使總體路面完整性施工。

捷運局委託養工處代辦前，亦召開會議經統包商同意借重養工處專業，將輕軌工程沿線原需復舊之部分道路、委由養工處一併同時重新刨鋪，後續再由捷運局與統包商中鋼公司依契約辦理加減帳作業。

另有關價格部分，養工處開口合約400元/平方公尺，除直接用於AC材料及施工費，尚含設計、監造、空污、試驗、標線、交維、利管、工管費、稅金、保固三年等費用，倘僅路面材料及施工費（含刨除）約285元/平方公尺。

輕軌統包契約內雖然臨鋪道路280元/平方公尺，卻僅包含AC材料及施工費，未包含其他費用，倘加計粘層、熱拌標線、刨除等費用及品管工安環保清潔費，總計約448元/M2，故此委託代辦案既符合法規及程序，亦無任何圖利之情形。

輕軌沿線AC復原遭疑圖利廠商？高市府澄清工程慣例、絕無不法。（記者王榮祥翻攝）

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