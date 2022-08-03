清到抓狂！高雄鳳山溪沿岸被亂丟垃圾 2個月抓30件

鳳山溪沿岸被亂丟垃圾，環保局2個月抓30件。（讀者提供）

2022/08/03 21:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪沿岸經常被人亂丟垃圾，近來垃圾量變多有礙觀瞻，還製造環境髒亂，鳳山區北門里河川巡守隊清到很抓狂，環保局今表示，2個月查獲30件，大多是民眾載垃圾丟棄，總計開罰3.6萬元，讓親水環境變乾淨。

高市推動垃圾不落地，已經行之有年，鳳山溪也整治有成，沿岸呈現美麗風光，卻經常被人亂丟垃圾，近來垃圾量愈變愈多，沿岸多處可見垃圾，不但有礙觀瞻，更造成環境髒亂，以鳳山溪博愛橋到大智陸橋段最嚴重，令地方感到很可惜。

鳳山區北門里河川巡守隊清到很抓狂，環保局據報派員稽查，2個月抓了30件，其中機車行為人開罰24件次、汽車行為人開罰6件次；此外，有5人二度違規挨罰，大多是民眾騎車或開車載垃圾丟棄。

北門里長謝秀霞曾攔阻裝潢、搬家公司開車載運廢家具前來丟棄，對方稱鳳山溪沿岸沒有監視器，又是行政單位交界處，形同是三不管地帶，同業介紹可隨地丟棄，也不用等垃圾車，環保局會來清理，在謝秀霞勸說制止後離去。

環保局強調會嚴加取締，呼籲民眾守法，一般垃圾應交由垃圾車處理，若有大型家具無法處理，可以通報環保局協助清運，切勿心存僥倖，違者可依廢棄物清理法第27條第2款，開罰1200元至6000元。

鳳山溪沿岸經常被人亂丟垃圾。（記者陳文嬋攝）

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