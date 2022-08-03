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    首頁　>　高雄市

    中國懲戒台灣民主基金會 柯志恩：不應把民主和台獨劃上等號

    台灣民主基金會被中國國台辦點名是台獨頑固份子機構，柯志恩（中）認為，不應把民主和台獨劃上等號。（記者葛祐豪攝）

    台灣民主基金會被中國國台辦點名是台獨頑固份子機構，柯志恩（中）認為，不應把民主和台獨劃上等號。（記者葛祐豪攝）

    2022/08/03 19:15

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國國台辦今天宣布制裁機構名單，包含台灣民主基金會和國際合作發展基金會。而作為國民黨從2018年至今在民主基金會的政黨推薦代表，柯志恩也在其中。對此，柯志恩說，「不應把民主和台獨劃上等號!」

    國台辦發言人馬曉光今天宣布，決定對「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」採取懲戒措施。但根據台灣民主基金會官網，國民黨籍的高雄市長參選人柯志恩、立委陳以信、前副秘書長黃奎博、前法務部長葉金鳳，都基金會董監事。換言之，他們似乎都被中方認定是「台獨頑固份子」。

    柯志恩回應說，自由民主、和平繁榮是國民黨的價值與理念，自己並不願見到兩岸緊張情勢，及中華民國的安全受到威脅，呼籲中共要認識民主價值已深根台灣，許多人並不支持台獨，但卻都是民主頑固份子，不應把民主和台獨劃上等號。

    柯志恩發言人團隊陳冠安說，民主不等於台獨，因為台灣的民主，海納百川、兼容並蓄。多元共榮，才是民主的真諦。從政大選研中心今年上半年的數據來看，統獨三分類裡，偏獨的台灣人大概在30％左右，等於有70％的人在統獨光譜裡不屬台獨。

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