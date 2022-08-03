中國再禁台食 上萬民眾搶買石斑、企業捐偏鄉力挺

美濃區長鍾炳光（右）代表受贈石斑魚禮盒。（記者黃旭磊攝）

2022/08/03 16:52

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中國海關總署禁止台灣上百家食品進口，高雄市府結合漁會、民間社團及企業，公益認購306盒石斑魚禮盒分贈偏鄉民眾，而漁業署長張致盛促銷宅配禮盒，上萬民眾搶購力挺養殖漁戶。

「挺漁民送愛到客庄」活動今天在美濃區公所舉行，高雄市府客家事務委員會與梓官區漁會合作，由財團法人高雄市張吉安社會福利基金會認購100盒、皇品院建設認購100盒、社團法人高雄市社福慈善總會認購106盒，全數捐給美濃、杉林、六龜區及甲仙區等4區山城民眾。

高雄市副秘書長陳盈秀代表市長陳其邁，感謝企業贊助，與客委會主委楊瑞霞回贈禮盒；陳盈秀說，國產石斑重金屬、動物用藥殘留檢驗及格，安全無虞，盼國人採購支持產業。

漁業署長張致盛今天穿著廚師服，於寒軒國際大飯店與主廚廖德論烹調多道石斑料理，其中，與黑貓宅急便、燁研生技合作「斑斑宅急便 588饗速配」專案一早賣出2百組，累計有上萬民眾力挺養殖魚戶。

張致盛說，屏東石斑產量居全台第一，中國於6月暫停我國石斑活魚進口，首當其衝受到外銷轉內銷壓力，感謝國人力挺支持，讓養殖戶重新找到經營力量。

張致盛強調，龍虎斑由龍膽石斑公魚、老虎斑母魚育種，魚皮保有龍膽石斑膠質，魚肉保有老虎斑細緻口感，細刺少，產地新鮮直送，特別適合長輩，寒軒有推父親節8800專案，鼓勵消費者訂桌相挺。

高雄市副秘書長陳盈秀（左2）感謝企業社團贊助。（記者黃旭磊攝）

（左起）漁業署長張致盛、寒軒主廚廖德論烹調石斑料理。（記者黃旭磊攝）

上萬民眾搶購宅配禮盒力挺養殖漁戶。 （記者黃旭磊攝）

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