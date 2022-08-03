為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    中國再禁台食 上萬民眾搶買石斑、企業捐偏鄉力挺

    美濃區長鍾炳光（右）代表受贈石斑魚禮盒。（記者黃旭磊攝）

    美濃區長鍾炳光（右）代表受贈石斑魚禮盒。（記者黃旭磊攝）

    2022/08/03 16:52

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕中國海關總署禁止台灣上百家食品進口，高雄市府結合漁會、民間社團及企業，公益認購306盒石斑魚禮盒分贈偏鄉民眾，而漁業署長張致盛促銷宅配禮盒，上萬民眾搶購力挺養殖漁戶。

    「挺漁民送愛到客庄」活動今天在美濃區公所舉行，高雄市府客家事務委員會與梓官區漁會合作，由財團法人高雄市張吉安社會福利基金會認購100盒、皇品院建設認購100盒、社團法人高雄市社福慈善總會認購106盒，全數捐給美濃、杉林、六龜區及甲仙區等4區山城民眾。

    高雄市副秘書長陳盈秀代表市長陳其邁，感謝企業贊助，與客委會主委楊瑞霞回贈禮盒；陳盈秀說，國產石斑重金屬、動物用藥殘留檢驗及格，安全無虞，盼國人採購支持產業。

    漁業署長張致盛今天穿著廚師服，於寒軒國際大飯店與主廚廖德論烹調多道石斑料理，其中，與黑貓宅急便、燁研生技合作「斑斑宅急便 588饗速配」專案一早賣出2百組，累計有上萬民眾力挺養殖魚戶。

    張致盛說，屏東石斑產量居全台第一，中國於6月暫停我國石斑活魚進口，首當其衝受到外銷轉內銷壓力，感謝國人力挺支持，讓養殖戶重新找到經營力量。

    張致盛強調，龍虎斑由龍膽石斑公魚、老虎斑母魚育種，魚皮保有龍膽石斑膠質，魚肉保有老虎斑細緻口感，細刺少，產地新鮮直送，特別適合長輩，寒軒有推父親節8800專案，鼓勵消費者訂桌相挺。

    高雄市副秘書長陳盈秀（左2）感謝企業社團贊助。（記者黃旭磊攝）

    高雄市副秘書長陳盈秀（左2）感謝企業社團贊助。（記者黃旭磊攝）

    （左起）漁業署長張致盛、寒軒主廚廖德論烹調石斑料理。（記者黃旭磊攝）

    （左起）漁業署長張致盛、寒軒主廚廖德論烹調石斑料理。（記者黃旭磊攝）

    上萬民眾搶購宅配禮盒力挺養殖漁戶。 （記者黃旭磊攝）

    上萬民眾搶購宅配禮盒力挺養殖漁戶。 （記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南市公告石斑魚調節補助 降低中國暫停進口衝擊
    2022/08/03 09:14

    南市公告石斑魚調節補助 降低中國暫停進口衝擊
    挺石斑助弱勢 岡山魚市場捐230份給低收戶
    2022/08/01 20:05

    挺石斑助弱勢 岡山魚市場捐230份給低收戶

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    石斑魚入營養午餐 台南雙語學習也做教案
    2022/07/28 13:25

    石斑魚入營養午餐 台南雙語學習也做教案
    中國打壓後我國首波石斑魚銷美 陳吉仲：外銷將比去年增好幾倍
    2022/07/26 12:25

    中國打壓後我國首波石斑魚銷美 陳吉仲：外銷將比去年增好幾倍

    中彰竹苗拚疫後觀光 參山處加碼補助
    政院推偏鄉學童88天營養午餐選餐補助 每餐62元納石斑料理
    2022/07/21 11:27

    政院推偏鄉學童88天營養午餐選餐補助 每餐62元納石斑料理
    百噸外銷美加澳日紐 石斑價格趨穩
    2022/07/21 05:30

    百噸外銷美加澳日紐 石斑價格趨穩
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播