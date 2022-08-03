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    高市小七螢幕遭駭辱裴洛西 警局待命協助刑事局追查

    小七電子螢幕遭駭出現辱罵裴洛西不雅字，高市警局待命協助刑事局，店家緊急關閉螢幕。（民眾提供）

    小七電子螢幕遭駭出現辱罵裴洛西不雅字，高市警局待命協助刑事局，店家緊急關閉螢幕。（民眾提供）

    2022/08/03 14:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕美國眾議院議長裴洛西訪台，高雄多家統一超商電子螢幕，因被駭出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」字樣，店家被迫關機，高市警方進行了解，因主機和總公司在台北，高雄警方已通報刑事局追查中。

    此外，台鐵新左營站的廣告電子看板，也被駭客入侵，以簡體字散播「老巫婆竄訪台灣、對祖國主權嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不斷；偉大華夏終將統一」字幕，鐵路警察局已受理報案，由位於台北的刑警大隊組成專案偵辦，刑事局指出，鐵路警察局尚未尋求刑事局偵八、偵九大隊及電偵大隊的協助。

    警方指出，高雄市議員邱俊憲在他的臉書提及，一早就接到許多朋友反映，看到統一便利商店出現這種訊息，若這是惡意的、有系統的駭客入侵，便是嚴重的資安問題，已要求市府釐清，高市刑大科偵大隊主動了解，發現統一超商在台北的主機因遭駭客入侵，由於全台連線，被駭店家不只位於高雄，已通報刑事局查辦。

    刑事局偵九大隊目前已掌握中，待店家報案啟動偵辦，高市警方表示，駭客入侵竄改他人電腦，已涉及刑法第359條妨害電腦使用罪，無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元以下罰金；若有涉及恐嚇公眾罪時，也會啟動調查，另有涉及公然侮辱罪部分，屬於告訴乃論罪章。

    此外，台鐵新左營站大廳螢幕今上午突秀出「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰」等簡體字，引發乘客議論，站長證實有此情況，研判疑遭駭客入侵，因聯繫不上螢幕承包商，已先行關閉螢幕電源，鐵路警察局高雄分局向上通報，據了解，鐵路警路局刑警大隊組成專案偵辦，此案目前刑事局、高市警方均待命協助鐵路警察局追查。

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