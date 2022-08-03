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    首頁　>　高雄市

    超商、車站被駭「反裴宣言」！基進：台灣面臨中國滲透危機

    基進黨誠摯歡迎裴洛西議長訪台，並提醒民眾應提高敵我認知、杜絕假訊息流傳，阻擋中國「大戰未打、電戰先行」的統戰策略。（記者王榮祥翻攝）

    基進黨誠摯歡迎裴洛西議長訪台，並提醒民眾應提高敵我認知、杜絕假訊息流傳，阻擋中國「大戰未打、電戰先行」的統戰策略。（記者王榮祥翻攝）

    2022/08/03 14:04

    〔記者王榮祥／高雄報導〕連鎖超商與台鐵新左營站電視廣告牆，今疑似遭駭植入「反裴宣言」！台灣基進指出，這凸顯台灣仍面臨中國滲透危機，所以除國防戰備，也應提高敵我認知、杜絕假訊息流傳，阻擋中國「大戰未打、電戰先行」的統戰策略。

    台灣基進主席陳奕齊表示，每次台灣有重大民主或外交事件時，就會遇到基礎建設出問題或其他突發狀況、屢試不爽。

    他呼籲台灣民眾，現在應該注意哪些人開始在擾亂社會民心，並盯好基礎設施、提高敵我認知，杜絕假訊息的流傳，別讓中國在台作亂的「第五縱隊」、「中國白蟻」有機可乘。

    高市林園大寮區議員參選人楊佩樺指出，全台遭駭客入侵，完全符合中國「大戰未打、電戰先行」策略，中國作為是先在台灣製造戰爭氛圍，再以演習恫嚇台灣人民，面對中國資訊干擾，台灣國安單位應慎重「識別、查詢和凸顯干擾源的訊號特徵」。

    台南市東區議員參選人李宗霖認為，中國代理人明目張膽的在台灣大規模行動，是十分嚴重的國安危機！無論是駭客攻擊或廣告販售，都再次敲醒了國內商業通路被用於「中國外宣」、「影響選舉」的警鐘。

    安南區市議員參選人王明彥也呼籲，基進過去長期提出中國恐利用資安漏洞進行資訊戰的擔憂，確實有其根據，政府須強化基礎建設的資安保護。

    高市三民區市議員參選人張博洋則說，台美關係緊密之際，才感受到中共滲透原來離我們這麼近，無論是中方直接授意、或潛藏在台的中國代理人積極立功，都已構成台灣國安威脅，等同中共宣示從基層的民生店家到公共運輸，他們都有辦法掌握。

    高市鳳山區議員參選人李雨蓁強調，面對這種透過資訊戰模式來擾亂台灣社會、製造恐慌的行為，除呼籲相關單位立即展開調查之外，也要提醒民眾面對不同的資訊保持警覺進行查核。

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