全台首創！ 高雄戶政所推虛擬攝影棚當結婚背板

市長與青年局局長現場體驗戶政虛擬攝影棚操作。（記者王榮祥翻攝）

2022/08/03 13:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應2022台灣文博會與台灣設計展在高雄舉辦，高市青年局媒合青年設計力重塑戶政美學，改造20處戶所結婚登記背板，其中新興戶所導入全台戶政首創虛擬結合技術的互動設計，市長陳其邁更專程到場見證科技與浪漫的結合。

高市青年局說明，新興戶所建置的LED VR虛擬攝影棚，搭配高雄超夯打卡景點如駁二大港橋夜景、棧貳庫白色旋轉木馬夜景、蓮池潭龍虎塔日景、美麗島捷運站光之穹頂日景等，甚至日本京都、美國紐約市街景也可轉換。

虛擬攝影棚的豐富內容，打造出沉浸式氛圍新體驗，透過高科技虛擬實境技術的場景轉換，讓小資或無法出國的新人，可一鍵從高雄景點跳躍到國外拍攝結婚登記紀念照。

高雄市長陳其邁也特別出席新興戶政LED VR虛擬攝影棚啟用活動，並在現場為新人證婚，他表示因應台灣文博會、台灣設計展雙展在高雄舉辦，高雄推出「台灣設計設計台灣」系列活動，讓設計力融入城市日常。

這次戶政背板改造計畫，除重新打造結婚登記背板創造亮點，更以城市為舞台，轉化區域意象和婚姻概念，呈現青年設計師加入市政美學設計的多面視角，可看見青年設計師對婚姻的見解、與地方特色的轉譯，更充分展現設計思維及與地方對話的結果，讓城市與設計迸發出更精彩的火花。

青年局長張以理表示，比起鋪張排場，時下年輕人更傾向將生命的重要時刻，透過設計展現簡約、個性化且充滿意義；藉由此次優化市政美學的戶政結婚背板改造計畫，不僅為新人重要時刻加入設計美感元素，增添了濃厚儀式感，更融合地方特色展現新世代設計風格！

本次計畫特別感謝民政局大力支持與協助，推薦與協調戶政事務所全力支持，讓青年設計力恣意揮灑，實踐設計創就業的價值。

青年設計力介入戶政美學改造，即日起在鼓山、鹽埕、新興、左營、楠梓、橋頭、岡山、路竹、旗山、美濃、仁武、鳥松、三民、苓雅、鳳山、前鎮、旗津、小港、林園、大寮等20處戶所啟動，詳情可搜尋高市青年局官方網站。

楠梓區戶所設計結婚背板構想，轉出我們的愛情。（記者王榮祥翻攝）

旗津區設計構想，以海洋為主題，並結合在地建築、地形的線條與結構。（記者王榮祥翻攝）

市長陳其邁出席新興戶政LED VR虛擬攝影棚啟用活動，並在現場為新人證婚。（記者王榮祥翻攝）

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