裴洛西訪台》共軍演訓侵我領海領空 國軍：違反聯合國海洋公約

國防部法律司法規研審處副處長于健昌上校。（翻攝自YouTube）

2022/08/03 13:41

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕中國於美國眾議院議長裴洛西訪台後，昨晚宣布自明日至7日於台灣周遭海空域實施實彈操演，且其劃設的6個操演區域之中，位於我國西南方、東北方及正北方之處，竟涵括我國領海、領空或鄰接區。國防部法律司法規研審處副處長于健昌上校今日表示，中共此舉形同海空封鎖台灣，嚴重侵害我領海、領土主權，嚴重違反聯合國海洋公約等相關規定，我國予以嚴厲譴責。

裴洛西於昨日晚間10點44分抵達松山機場，並於今日拜會總統蔡英文、立法院，中國官媒「新華社」於裴洛西抵台16分鐘後，於昨日晚間11時代解放軍宣布，共軍將自明日中午12點至7日中午12點，進行「聯合海空演訓」，並採實彈射擊，演訓區域包括中國福建省平潭以東，也就是我國新竹西北方海空域、我國鼻頭角以北海空域、我國東北方海空域，我國正東方海空域、我國正南方海空域，以及位於高雄及屏東西南方的大範圍海空域。

值得注意的是，共軍位於我國東北、正北及西南方海空域的操演，部分範圍與我國12海里領海、領空，以及24海里至12海里的鄰接區重疊，挑釁意味相當濃厚。

對此，我國國防部今日召開記者會抨擊中共此舉是「破壞區域和平穩定的霸權心態」，亦是是挑戰國際秩序，破壞台海現狀，危害區域安全的不理性行動，國軍會「反制任何侵害我們國家主權的行動」，並秉持備戰不求戰，應戰不必戰，不升高衝突的理智態度戒備。

國防部法律司法規研審處副處長于健昌上校今日表示，中共發布8月4日至7日的演習包括六個區域，此舉形同海空封鎖台灣，嚴重侵害我領海、領土主權，嚴重違反聯合國海洋公約等相關規定，我國予以嚴厲譴責。

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