駕照吊銷又酒駕被逮 醉男要噴飛18萬元

林男騎車搖晃遭攔查，酒測值超標。（民眾提供）

2022/08/03 12:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武分局攔查騎車搖晃林姓男子，聞到渾身酒氣，一查今年已經查獲2次酒駕，機車牌照已經吊銷，且於不能考領駕照期間多次違規，終身不得考領，這次酒測值0.88mg/L，將面臨18萬元罰款。

鳥松分駐所員警上月31日傍晚5時巡經鳥松區中正路，看到41歲林男騎車搖晃十分可疑，經查詢車牌發現車主的機車駕照已吊銷，警方遂將渠攔下盤查。

過程中，警方聞到林男身上散發濃厚酒味，詢問後林男坦承有喝酒，且今年已被警方查獲兩次，經實施呼氣酒測超過法定標準值，全案依公共危險罪現行犯移送橋頭地方檢察署偵辦。

經查林男於今年3月29日及4月11日，遭仁武分局澄觀所查獲兩次酒駕，這次鳥松所再度查獲，今年已三度酒駕，將面臨18萬元高額罰鍰。此外，經向監理機關查詢，林男多次遭酒駕吊銷駕照，且於不能考領駕照期間多次違規，依據「道路交通管理處罰條例」第67條規定永久吊銷其駕照，終身不得考領。

依照現行「道路交通管理處罰條例」規定，10年內酒駕兩次以上即為累犯，第二次酒駕機車騎士罰鍰9萬、第三次則按前次裁罰基準再加9萬，吊銷駕駛執照3年內不得考領，交通局得公布酒駕累犯姓名、照片及違規事實。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男今年遭仁武分局3度查獲酒駕。（民眾提供）

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