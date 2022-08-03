噁男侵屋當嬤孫面打手槍惹嬤大叫 阿公持棍棒打跑他

胡男騎機車闖入被害人庭院，二度當著阿嬤、2名女童面前露鳥打手槍。（讀者提供）

2022/08/03 12:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市楠梓區天后宮1戶民宅昨突遭男子侵入庭院，二度當著2名女童面前露鳥打手槍，連女童阿嬤大叫仍照露不怕，直到阿公持棍棒趕來才逃離，警方循線逮獲胡姓無業男，他矢口否認辯稱整理衣褲，不過被害人指證歷歷，警訊後今將他依妨害風化、侵入住宅罪送辦。

高市楠梓區天后宮1戶民宅昨天上午9時許，突然1名男子騎車進入住家庭院，2名7歲及10歲女童在庭院玩耍，男子竟脫褲子坐在機車上，當著2名女童面前打手槍，阿嬤聽聞機車聲響趕來庭院，男子照樣當著阿嬤及2名女童孫女面前打手槍，阿嬤大聲喝斥「你在做什麼！」，男子才趕緊穿褲子騎車離去。

不料才經過8分鐘，男子又騎車折返，發現阿嬤與2名女童還在庭院玩耍，他將機車停放圍牆邊，人站在大門出入口，脫褲子打手槍，阿嬤大聲尖叫，阿公持棍子追出，男子才倉皇騎車逃離。

家人調閱住家監視器畫面，報警提供車牌號碼，昨晚將整個受驚過程，於PTT網路論壇PO文「楠梓天后宮附近有暴露狂出沒請注意」，男子噁心行徑嚇壞民眾，引發網友熱烈討論。

警方昨以車追人、查訪鄰居，鎖定胡男（46歲）涉嫌重大，循線通知他到案，據了解，他矢口否認犯行，辯稱看到小孩可愛，才會進到庭院，只是整理衣褲，沒有露鳥打手槍。

不過被害人指證歷歷，警訊後將胡男依侵入住宅及妨害風化罪函送橋頭地方檢察署偵辦；被害人感謝警方幫忙。

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