為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    裴洛西訪台》中共嗆軍演 國軍：反制任何侵害我們國家主權行為

    國防部發言人孫立方。（翻攝自臉書）

    國防部發言人孫立方。（翻攝自臉書）

    2022/08/03 12:04

    〔記者涂鉅旻／高雄報導〕美國眾議院議長裴洛西正訪問台灣，中國解放軍卻計畫自明日中午12點至7日中午12點，於台灣周遭6處海空域軍演，對於局勢升溫，我國國防部於今日中午召開臨時線上記者會，國防部發言人孫立方少將今日嚴詞批評，中共舉措是挑戰國際秩序，破壞台海現狀，危害區域安全的不理性行動，國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力、信心負起守衛疆土的責任，「我們也會反制任何侵害我們國家主權的行動」。

    我國國防部今日中午召開線上記者會，對於中共放話軍演等最新情形做出回應，孫立方表示，針對中共欲於台灣周邊海空域實彈演習，部分演習區域侵入中華民國領海與鄰接區，是挑戰國際秩序，破壞台海現狀，危害區域安全的不理性行動，國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力、信心負起守衛疆土的責任，「我們也會反制任何侵害我們國家主權的行動」。

    孫立方表示，國軍運用聯合情監偵手段，全般掌握台海、空域動態，秉持備戰不求戰，應戰不必戰，不升高衝突的理智態度戒備，並嚴密監控台海周邊軍事動態，守護國家主權與國防安全。

    孫立方強調，中共以武力解決分歧，破壞區域和平穩定的霸權心態，無助於國際形象，傷害兩岸人民情感。

    另外，國防部是否已針對中共軍演提升戰備層級、管制官兵休假與外散宿？孫立方表示，國軍所有演訓，依照年度計畫流路執行，人員休假、外散宿依照規定實施，並沒有管制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國台辦封殺！光寶科子公司中槍 緊急開會討論
    2022/08/03 12:01

    國台辦封殺！光寶科子公司中槍 緊急開會討論
    共軍逕行軍事挑釁 外交部：與美國等國家密切協調避免情勢升高
    2022/08/03 11:55

    共軍逕行軍事挑釁 外交部：與美國等國家密切協調避免情勢升高

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    睽違23年再訪台 裴洛西：此行就是要與台灣站在一起
    2022/08/03 11:52

    睽違23年再訪台 裴洛西：此行就是要與台灣站在一起
    裴洛西訪台中共明起軍演 國防部11:35召開臨時記者會
    2022/08/03 11:28

    裴洛西訪台中共明起軍演 國防部11:35召開臨時記者會

    花旗神卡父親節「爸」氣獻回饋 月月享刷卡金
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播