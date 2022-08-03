裴洛西訪台》中共嗆軍演 國軍：反制任何侵害我們國家主權行為

國防部發言人孫立方。（翻攝自臉書）

2022/08/03 12:04

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕美國眾議院議長裴洛西正訪問台灣，中國解放軍卻計畫自明日中午12點至7日中午12點，於台灣周遭6處海空域軍演，對於局勢升溫，我國國防部於今日中午召開臨時線上記者會，國防部發言人孫立方少將今日嚴詞批評，中共舉措是挑戰國際秩序，破壞台海現狀，危害區域安全的不理性行動，國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力、信心負起守衛疆土的責任，「我們也會反制任何侵害我們國家主權的行動」。

我國國防部今日中午召開線上記者會，對於中共放話軍演等最新情形做出回應，孫立方表示，針對中共欲於台灣周邊海空域實彈演習，部分演習區域侵入中華民國領海與鄰接區，是挑戰國際秩序，破壞台海現狀，危害區域安全的不理性行動，國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力、信心負起守衛疆土的責任，「我們也會反制任何侵害我們國家主權的行動」。

孫立方表示，國軍運用聯合情監偵手段，全般掌握台海、空域動態，秉持備戰不求戰，應戰不必戰，不升高衝突的理智態度戒備，並嚴密監控台海周邊軍事動態，守護國家主權與國防安全。

孫立方強調，中共以武力解決分歧，破壞區域和平穩定的霸權心態，無助於國際形象，傷害兩岸人民情感。

另外，國防部是否已針對中共軍演提升戰備層級、管制官兵休假與外散宿？孫立方表示，國軍所有演訓，依照年度計畫流路執行，人員休假、外散宿依照規定實施，並沒有管制。

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