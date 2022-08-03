日經濟犯帶G奶風俗娘捲5億日圓極樂高雄 愛巢3次流標終拍出

日經濟犯帶G奶風俗娘捲5億日圓極樂高雄，小姨子名下10坪愛巢216萬元拍出。（行政執行署提供）

2022/08/03 11:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕日本籍經濟犯中澤祥基被控侵占公司5億多日圓，帶著G奶台籍呂姓風俗娘躲來高雄享樂，奢華過生活，被法院判2年8月至3年8月不等徒刑，其中三民區一間以呂女胞妹名義買下的套房，被行政執行署拍賣，歷經3次流標，昨天以216萬5680元標出。

2014年1月間，日本「三協株式會社」總務課長中澤祥基，提領公司存放在日本「三井住友銀行」5億4950萬日圓（約台幣1.24億），分4張支票飽入私囊後，再將其中3張支票存入台籍妻子呂女的帳戶。

中澤祥基與呂女花費1億4535萬日圓贓款，大肆購買皮件、勞力士名錶等高檔名牌後攜帶回台，並入住高雄一家五星級飯店，依計畫將名錶、皮件拍賣變現，又陸續在高雄鼓山、鳥松區購置土地及不動產，奢華過著生活。

2019年4月16日，中澤祥基欲出境，向移民署申辦出境文件時，被刑事局查獲，檢警辦案人員並搜索他位於鳥松區的住處，當場扣得變賣皮件得手的30萬元現金，及各式名牌皮件，包括勞力士手錶、鑽戒等大批贓物。

高雄高分院依涉嫌洗錢防制法，判處中澤祥基有期徒刑3年8月，妻子呂女和呂女胞妹則分別改判有期徒刑3年2月、2年8月，3人刑度都比原審少了4個月。

而呂女胞妹名下位於大昌二路的10坪套房，法院沒收後，由委託行政執行署高雄分署進行拍賣，雖然這間套房位於大昌商圈正中心，附近有正忠市場及陽明國小、正興國小、民族國中等學校，除交通便利外，採買及就學條件良好，底價280萬元，但第一、第二次拍賣都宣告流標。

昨第三次拍賣，底價下降至202萬4千元，經競標後，最後以216萬5680元順利拍出；高雄分署指出，除了套房外，昨天還拍出位於鳳山、大寮、岡山等處的房產土地，加上汽車等各項動產，共替國庫進帳1288萬餘元。

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