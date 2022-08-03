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    大型陸戰啟動 柯志恩8/5在鳳山辦千人大家族見面會

    柯志恩的大型陸戰啟動，8/5將在鳳山辦千人大家族見面會。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩的大型陸戰啟動，8/5將在鳳山辦千人大家族見面會。（記者葛祐豪攝）

    2022/08/03 11:34

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩的大型陸戰啟動，本週五（8/5）將在鳳山舉辦千人的「大家族見面會」!

    柯志恩競總今天召開「大家族見面會」活動記者會，為8月5日的造勢暖身。柯志恩說，她20歲從高屏出外打拚，回到高雄就是抱著奉獻的心，「高雄是我的起航港，也是我的避風港，這次回鄉就是要讓高雄變得更好」，她並重申自己既不是過客，也不是刺客，而是南部女兒回鄉服務。

    柯志恩表示，她秉持著「志氣相同、有志一同、志在必得、恩情在心」的理念，只要可以讓家變得更好，認同她的理念，即使有不同聲音，都歡迎加入柯志恩大家庭，一起為高雄拚好日子。

    策劃活動的柯志恩競選團隊執行總幹事蕭漢俊，就是韓國瑜三山造勢的操盤手，他指出，每位候選人有不同的人格特質，此次是擺脫傳統的大造勢活動，透過見面會，讓更多人認識柯志恩。

    蕭漢俊強調，日本統治時期，高屏就是高雄州，高屏區都是一家人，柯志恩是南部嫁出去的女兒，高屏永遠是她的娘家。

    柯志恩發言人總召集人陳麗娜說，大家族見面會將於8月5日下午3時，在鳳山「和樂宴會館」舉行，預計會湧入上千人，包括各青年、婦女、企業、勞工社團，及國民黨市議員參選人都會全員到齊。

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