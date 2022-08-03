為向玩家拿免費遊戲點數 小六女自拍裸照證明「胸部有發育」

高雄一名小六女生為了領免費遊戲點數，竟拍裸照供玩家欣賞。（翻攝自遊戲官方粉專）

2022/08/03 11:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀國小六年級的小詩（化名）玩網路遊戲「傳說對決」時結識王姓男子，王男以贈送遊戲點數為由，要求小詩拍裸照給他看，小詩拍下露胸照證明「胸部有發育」，小詩父親得知此事氣炸，王男還緊拿出8萬元和解，法官見被害人已不願追究，輕判王男緩刑5年。

判決指出，去年6月11日，王男玩網遊「傳說對決」時結識小六女小詩，他與小詩聊天後取得她的LINE，以贈送遊戲點數為由，要求小詩拍裸露胸部的照片給他看，小詩不肯，王男還譏諷她「你不是說你發育了」、「可證明你發育我在送」、「拍露一點」、「掀起來」、「等你表現完我在去買」。

小詩禁不住被王男言語刺激，真的拍了一張上空裸照給王男欣賞，後來雖然也拿到遊戲點數，但此事被小詩父親得知後，父親氣炸，直接上警局提告；高雄地院審理時，王男自知理虧，趕緊拿出8萬元跟小詩父親達成和解，小詩父親也同意原諒他。

法官查出，王男曾涉嫌與未滿16歲少女發生性行為被判刑4月、緩刑2年，雖然被害人已原諒他，但為了讓他深切記取教訓，強化法治觀念，導正偏差行為，法官除依違反兒童及少年性剝削防制條例判他徒刑2年，緩刑5年外，更應提供80小時義務勞務，及接受法治教育課程2場次，緩刑期內付保護管束，可上訴。

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