中共軍演形同鎖台 高雄港船隻恐受影響「要繞個彎」

中共軍演鎖台，影響國內海空交通。（記者洪臣宏攝）

2022/08/03 11:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中共宣布明天起在台灣周邊六區海域軍演三天，恐影響周四前往東沙的立榮航班，航港局亦將發布「航船布告」，要求船舶避免進入演習地區，航港局表示，南部、西南部演習會影響高雄港，但頂多就是繞個彎延宕行程，還不至於無法進港，海巡署則保持正常勤務。

美國眾議院議長裴洛西訪台，中共以軍演、禁止貨物輸中等方式恫嚇，其中在台灣周邊六海域軍演，形同想封鎖台灣海空，也提升台海緊張情勢。

其中南部、西南部海域影響南台灣最大，固定每週四從高雄國際機場飛往東沙的立榮航班恐受影響，交通部正研擬所有航班的應變措施，包含東沙。

高雄港部分，航港局評估多少會有到影響，但頂多就是繞個彎延宕行程，還不至於無法進港。航港局將針對中共軍演發布「航船布告」，提醒船舶不要進入演習區域，航港局指出，其實很常對國軍演訓發出「航船布告」，但針對中共軍演非常少見，除此也會對海難等阻礙航行事件發布。

海巡署迄昨保持正常勤務，不過強調會密切注意發展，進行相對應變。海巡署表示，轄管範圍為20海浬內海域，20海浬外由海軍負責，根據目前媒體報導，中共軍演尚未影響所管轄範圍。

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