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    首頁　>　高雄市

    疫情沒人叫妹子 傳播公司改行討債連1萬5千元的單也接

    蔡姓男子在經紀公司懸掛「富貴險中求」的字畫。（記者黃佳琳翻攝）

    蔡姓男子在經紀公司懸掛「富貴險中求」的字畫。（記者黃佳琳翻攝）

    2022/08/03 10:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子經營經紀公司，過去生意好時，旗下有10多名傳播妹替他賺錢，但去年受疫情影響，八大被迫停業，傳播妹沒錢賺跑光光，他只好改替人討債，連1萬5千元的債務單也接，但因討債手段凶殘，公司被警方抄掉，蔡男和旗下10個小弟被依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪起訴。

    檢方指出，蔡姓男子（24歲）在高雄新興區八德二路某民宅成立「娛樂公司」，周邊新興、三民、仁武、鳳山等地區只要有人需要傳播妹，蔡男都會派專車送達，生意相當不錯；但受去年5月本土武漢肺炎疫情影響，八大行業被迫歇業，傳播妹沒人叫，連帶害蔡男的經紀公司也零收入。

    為了維持公司運作，蔡男從去年9月起開始轉行幫人討債，不管欠多少錢他都可以幫忙討，一名羅姓計程車司機因不慎刮傷多元計程車行的車，不肯付1萬5千元的修車費，吳姓車行負責人請蔡男幫忙處理，蔡竟和小弟們強行帶走羅男，軟禁、圍毆後再持刀逼迫他交出10萬元。

    另有一名何姓男子與人有債務糾紛，蔡男夥同小弟把人押到經紀公司痛打一頓，打完後，何男還是拿不出錢，蔡男於是把他脖子上的金項鍊扯斷，拿去銀樓變賣4萬多元才放人注開。

    檢警獲報後展開追查，兵分多路逮捕蔡男等11人，並起獲空氣鎮暴長槍1支、球棒6支、借款人借據資料59份等相關事證，還在公司裡看到蔡男懸掛一幅「富貴險中求」的字畫；由於相關事證明確，蔡男等人也坦承犯行，檢方偵結後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪將他們起訴。

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