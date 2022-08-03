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    首頁　>　高雄市

    中共軍演 軍眷參選人楊佩樺：請為台灣國軍加油 捍衛台灣主權

    楊佩樺的先生是職業軍人，她認為戰爭一直都在，也請大家為國軍加油。（記者王榮祥翻攝）

    楊佩樺的先生是職業軍人，她認為戰爭一直都在，也請大家為國軍加油。（記者王榮祥翻攝）

    2022/08/03 09:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國為此恫嚇頻頻！另一半是職業軍人、台灣基進高雄林園大寮區議員參選人楊佩樺大聲疾呼「請大家為台灣國軍加油、為捍衛台灣主權盡一份心力！」

    針對中國這兩天文攻武嚇，楊佩樺指出是因為中國找不到台階下，共機擾台許久，台美關係進化時，中國的軍事動作只跟平日相同，在國際上會被恥笑、在大內宣上也會抬不起頭，更何況先前已先嗆聲，此時沒有加大軍事行為、一定有辱大中國的面子。

    但她也推斷絕對不會有實質的武力犯台，因為中國絕不會在美國高層在台時，有實質的武力犯台，在一般時機點對台發動戰爭，國際上的定義可能是「中國與台灣」，此時國際民主盟友介入，僅會以守護民主價值的理由協助。

    她分析，如果挑美國高層在台時，對台灣發動戰爭，就等於向美國宣戰，意義完全不同，中國應該不會笨到這種地步！

    楊佩樺認為戰爭一直都在，比起實質的軍事戰爭、讓許多人感到緊張與恐慌，她提醒各界更該戒慎恐懼的、是中國對台灣一直沒有停止過的資訊戰、文化戰，降低台灣人民的國家意識且同化兩國文化，才是每分每秒都在進行中的事。

    然而，現在外島的台灣國軍皆已進入備戰狀態，本島的國軍也密切關注著中國的一舉一動，守護台灣主權是台灣國軍絕不妥協的決心，而他們最需要的是台灣人團結同心守護台灣，做國軍最堅強後盾。

    楊佩樺提到老公曾說「不求戰、不畏戰，但怕台灣人不夠團結」，此時此刻，請大家為台灣國軍加油、為捍衛台灣主權盡一份心力！

    楊佩樺的先生是職業軍人，她認為戰爭一直都在，也請大家為國軍加油。（記者王榮祥翻攝）

    楊佩樺的先生是職業軍人，她認為戰爭一直都在，也請大家為國軍加油。（記者王榮祥翻攝）

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