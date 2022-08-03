油漆工四度酒駕被逮 求情稱小孩恐輟學、斷炊遭打臉

莊男涉酒駕超標6倍，被高雄高分院判刑定讞。（記者鮑建信攝）

2022/08/03 06:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕月入7萬元的莊姓油漆工，去年12月某日晚上酒後開車外出，酒測值高達1.62毫克，被地院判7月要關，他以2名子女恐輟學、斷炊，請求從輕發落，高雄高分院認為，酒測值竟超標6倍多，又為第4次酒駕，不宜輕縱，判決上訴駁回並定讞。

判決書指出，莊男曾因公共危險罪，被法院簡易處刑5月確定，於去年7月底易科罰金執行完畢。不到五個月，即12月23日晚上7點30分，他在澎湖縣馬公市住處飲用高粱酒及啤酒後，隔（24（日凌晨2點開車外出。

莊男行經光明路因紅線違停，被馬公分局員警攔查發現他全身散發酒味，酒測值為每公升1.62毫克，依公共危險罪嫌移送澎湖地檢署偵辦並起訴。

地院審酌莊酒測值高於法定標準值甚多，酒醉程度不低，判處有期徒刑7月，他不服上訴指出，2名子女分別就學中，均依賴他扶養，倘若身陷囹圄，舉家勢必斷炊，小孩隨之輟學，情何以堪，請求從輕發落。

二審合議庭法官調查，莊雖坦承犯行，但其先前有3次酒駕前科，都准予易科罰金，卻未產生警惕作用，仍酒後貿然開車上路，酒測值更高達1.62毫克，不宜輕判，駁回其上訴並確定。

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