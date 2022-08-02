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    首頁　>　高雄市

    泰婦淪車手判關改無罪 因籌錢治病並被騙8萬

    泰國劉婦人涉詐欺等案，高雄高分院大逆轉改判無罪。（記者鮑建信攝）

    泰國劉婦人涉詐欺等案，高雄高分院大逆轉改判無罪。（記者鮑建信攝）

    2022/08/02 22:37

    〔記者鮑建信／高雄報導〕定居台灣20餘年泰國劉姓婦人，被控提供人頭帳戶洗錢，並充當車手取款購買比特幣，經地院依詐欺罪判刑1年4月，但高雄分院審理後大逆轉，認為她因妹妹生病急需用錢，上網募款而受騙，自己也被騙8萬元，改判無罪。

    檢方指出，前年10月間，劉婦加入暱稱「美好生活」、「Murphy」之人所屬詐騙集團後，交付郵局和中信銀帳戶，並依對方指示，於同月12日晚上11點，至高雄市三民區某統一超商外，提領贓款66萬元購買比特幣，再將比特幣存入集團指示電子錢包內，獲得2萬元報酬。

    劉婦被高雄地院依詐欺等罪，判刑1年4月，她不服上訴指出，從泰國嫁來台灣已20餘年，因妹妹在當地生病需錢就醫，夫家無法幫忙，才聽朋友建議上募款網站，因而認識自稱是美國軍人駐守伊拉克的網友「Murphy」，並介紹她與「美好生活」網站人員聯絡，還說對方可以提供合法工作，即幫忙投資者購買比特幣賺錢，自己也被騙8萬多元。

    2審合議庭法官調查，劉婦因誤認「Murphy」要捐200萬元來台幫忙，因而先後3次匯款共8萬多元，支付銀行服務費及對方機票錢，此有2人對話截圖及匯款書3紙可證明。

    此外，劉婦購買比特幣過程中，曾質疑合法性，「美好生活」之人則強調這些都是合法投資者的錢，並出示美國身分證明文件及比特幣專業證書給她確認，因而認定她因籌款治病而受騙，改判無罪，可上訴。

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