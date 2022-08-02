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    首頁　>　高雄市

    台88大發交流道改善工程將完工 可望紓解工業區壅塞

    立委林岱樺（前左）邀集相關單位視察大發交流道壅塞改善現況。（記者洪臣宏攝）

    立委林岱樺（前左）邀集相關單位視察大發交流道壅塞改善現況。（記者洪臣宏攝）

    2022/08/02 17:48

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大發工業區與和發產業園區毗鄰，尤其和發廠商陸續進駐後，台88線快速道路大發交流道周遭車輛如過江之鯽，立委林岱樺爭取經費拓寬市188道北側路面等工程即將完工，可望暫緩交通壅塞之苦。

    大發工業區有廠家600餘家、員工約2萬人，和發產業園區廠商從2015年陸續進駐後，目前也有3、40家，員工約萬人，每逢上下班巔峰時刻大塞車，加上大發工業區華中路完成拓寬後，前往林園工業區大型車湧進，和發基地南側市道188線交通流量接近飽和，且事故頻傳，用路人苦不堪言。

    林岱樺向中央爭取約2千萬元經費，高市府自籌約400萬元且設計施工，共斥資2400萬元拓寬市188道北側路面，緩解大發交流道壅塞問題，工程於去年10月間動工，迄今工程進度已達99%。

    林岱樺今天邀集交通部公路總局第三區養護工程處、高市府交通局、工務局及大發工業區服務中心、大發廠商協進會理事長劉正光等人，視察改善大發交流道交通壅塞工程現況，要求如期如質完工。

    林岱樺肯定相關單位改善工程的用心，她還要求載運危險物品車輛指定路線、大發工業區內華中路西向及北向車輛分流於8月底公告；高市交通局針對大發、和發產業園區於台88平面道路口上下班時間塞車問題，完成號誌燈秒數、路口淨空、整體宣導方案等完整規劃，8月底落實執行。

    大發交流道為聯絡大發、和發及林園工業區交流道。（記者洪臣宏攝）

    大發交流道為聯絡大發、和發及林園工業區交流道。（記者洪臣宏攝）

    台八八快速道路大發交流道壅塞改善情況。（公路總局第三養護工程處提供）

    台八八快速道路大發交流道壅塞改善情況。（公路總局第三養護工程處提供）

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