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    高雄市112年度總預算1652.6億 淨舉借連12年下降

    高雄市長陳其邁（中） 前往議會，報告112年度總預算籌編情形。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁（中） 前往議會，報告112年度總預算籌編情形。（記者葛祐豪攝）

    2022/08/02 17:05

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天下午率各局處赴議會，報告112年度總預算籌編情形。總預算案規模為1652.6億元，編列歲入1550.66億元、歲出1608.6億出、債務還本44億，歲出、歲入雙雙創新高，淨舉借為57.94億元，則連續12年下降，兼顧建設與財政的平衡發展。

    陳其邁強調，112年度總預算編列重點，第一是力拚建設，歲出規模再創新高，歲出總額1608.6億元，較上年度增加94.10億元，再創新高。資本門比例則達19.90%，較上年度增加2.94%，力拚重大建設不停歇。第二是堅持紀律，淨舉借預算續創新低，112年度淨舉借預算57.94億元，較上年度減少1億元，持續創縣市合併後歷年新低。

    112年度總預算歲出的預算配置，資本門320.07億元，比去年增加63.22億，是10年來新高，佔19.9%；經常門1288.53億元，較去年增加30.88億，佔80.1%。

    高雄市主計處長李瓊慧指出，歲出資本門增加的主要配置，包括捷運黃線增加22.94億、環狀輕軌增加12.38億、岡山路竹延伸縣增加10.79億、路平與公園及防洪等基礎建設增加20.48億、鐵路地下化配合款減列2.7億。歲出經常門增加部分，主要是配合軍公教人員調薪，用人費用增加54.53億等。

    陳其邁強調，配合囤房稅正式上路及中央擴大租金補貼，市府7月公告辦理青年增額租金補貼，除以預估囤房稅收3億元全數挹注計畫財源，並運用公務預算再加碼，合計112年度編列4.07億元預算，受惠青年可達1萬戶。

    歲入部份，財政局長陳勇勝說，112年度總預算的稅課收入增加74.6億，包括地方稅增加15.8億、國稅增加58.8億。淨舉借部分則為57.94億，持續創歷年新低。

    陳勇勝表示，高雄市112年度的舉債上限3567億元，目前舉債金額2620億，舉債空間還有947億，比去年增加83億，舉債空間也逐年增加。

    與會的高雄市議會副議長陸淑美，則要求陳其邁兌現對市民承諾，及落實後疫情的振興經濟。

    多位議員也連番提出詢問，國民黨議員邱于軒質疑，陳其邁是「小英男孩」，中央與地方都是民進黨執政，才會給高雄市那麼多錢；陳其邁則強調，市長多幫市民爭取經費，是天經地義的事。

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