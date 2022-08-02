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    首頁　>　高雄市

    散會後簽到？高市約15議員挨轟「薪水小偷」參選人揚言提告

    吳佩蓉指控部分高市議員詐領出席費。（記者洪定宏攝）

    吳佩蓉指控部分高市議員詐領出席費。（記者洪定宏攝）

    2022/08/02 13:27

    〔記者洪定宏、葛祐豪／高雄報導〕高雄市左營區及楠梓區議員參選人吳佩蓉統計，本屆議會第2次至第7次定期大會，大約有15人次的議員在散會後簽到，指控他們詐領出席費。吳佩蓉坦言，她尚未掌握確切的資料，所以無法公布姓名，但最快下週到高雄地檢署提出控告，希望檢察官儘速調查。

    高雄市議會駁斥吳佩蓉的指控強調，雖然議程規定到傍晚6點，但因議員登記及發言情形，經常超過6點，因此有些議員可能在6點後發言，才會簽到，簽到簿則等到當天的實際散會時間，才會收起來，不會發生散會後還能簽到的情形。

    吳佩蓉舉例表示，本屆第5次定期大會開幕當日，議會直播系統顯示59人出席，但會議紀錄和簽到簿，卻為63人，質疑有4位議員在散會後簽到。另外，今年4月18日的農林部門業務質詢，直播系統顯示55人出席，會議記錄卻登載62人，顯然有7位議員在散會後才簽名。

    吳佩蓉指出，議員出席費1天2450元，但必須有「出席會議簽到之事實」，實報實銷，估算1年約可領53萬元，她呼籲地檢署儘速調查這起詐領案。

    吳佩蓉表示，她從議會直播、會議紀錄及簽到簿，統計分析本屆議會第2次至第7次定期大會，發現每次約有1人次至7人次在散會後簽到，但因部分資料不足，沒有取得更直接的證據，所以無法指名道姓。

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