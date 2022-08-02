促銷25家身障團體秋節禮品 高市府認購800份力挺

高雄社會局今舉辦活動，促銷25家身障團體所推出的112項秋節禮品，市長陳其邁出席力挺。（記者方志賢攝）

2022/08/02 13:25

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄社會局今上午舉辦身障團體秋節禮品推廣活動，促銷25家身障團體所推出的112項秋節禮品，市長陳其邁也拋磚引玉代表市府認購800份禮品，力挺身障團體，並號召市民朋友共襄盛舉，送好禮也做公益。

高市府社會局今上午在四維行政中心舉行「月雄圓-身障秋節禮品GO讚」活動，市長陳其邁表示，市府每年都會媒合身障團體及慈善團體等，來促銷身障團體的中秋禮節禮盒、月餅等，今年特別把25個身障團體與獅子會團體做對接，另外也在網路的電商平台來加強宣傳，希望說大家能夠採購。

陳其邁說，今年受疫情的影響，希望大家能踴躍認購身障朋友所生產製造的禮盒，不僅作為中秋佳節送禮，也可以幫助弱勢團體，高市府也認購800個中秋禮盒，希望市民能踴躍認購。

陳其邁也感謝國際獅子會300-E2區總監蔡照鴻率各專區擔任公益推廣大使，認購身障團體的秋節禮盒及大力推廣，還有各大企業團體共襄盛舉。

社會局表示，市府與身障團體攜手建置「礙優網」購物網站，促銷高雄市各家身心障礙團體製作的產品，協助社福自製產品打開網路通路，共同行銷。

社會局說，今年身障團體共推出112項秋節好禮，除了應景的中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、文旦外，還有手工餅乾、花生糖、堅果等各式點心禮盒，也有手工香皂、陶杯咖啡禮盒及文創防疫小物等實用禮品，送禮自用大方又氣派。

高雄社會局今上午舉辦身障團體秋節禮品推廣暨表揚活動，促銷25家身障團體所推出的112項秋節禮品。（記者方志賢攝）

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