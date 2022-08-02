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    首頁　>　高雄市

    高市再推青年創業補助 商圈最高50萬、市場30萬

    九曲堂公有市場「菜脯囝攤位」水電重新配置、攤台裝潢油漆、招牌修繕等項目，攤位煥然一新。（高雄市經發局提供）

    九曲堂公有市場「菜脯囝攤位」水電重新配置、攤台裝潢油漆、招牌修繕等項目，攤位煥然一新。（高雄市經發局提供）

    2022/08/02 12:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府去年首度補助青年進駐創業獲好評，今年再公布補助計畫，設籍高雄市年滿20歲以上、45歲以下青年，符合相關條件者都可申請進駐指定市場及商圈，審核通過可獲營業場所裝修或租金、數位服務方案費用等補助，商圈最高補助50萬、市場30萬，即日起受理申請至今年9月30日。

    近期疫情趨緩，高市府昨再度公告「青創進駐高雄商圈」、「市場青年創業」兩項補助計畫，對象是設籍高雄市的20歲以上、45歲以下青年，其中進駐29處指定商圈，限制非連鎖事業直營店，但若是風景區或人潮眾多商業群聚點等潛力發展地區，也可提出專案申請補助。

    高雄市經發局指出，申請商圈補助計畫審核通過，可獲營業場所租金、裝修費、數位轉型方案行銷費，最高補助50萬元；另市場則是補助營業場所裝修費、數位服務方案費用與上架電商費用，最高30萬元。

    去年獲補助進駐九曲堂公有市場的「菜脯囝蔬食」老闆黃曉思表示，他們是由青年攤商組成團隊，打破傳統菜市場舊有印象，與市場多個相鄰攤位聯合規劃，針對攤位進行裝潢油漆、水電配置及招牌修繕等工程，另接受數位補助推出外送服務，打造出市場內少見的大型店面，發展出延長營業時間、提供多種類口味餐點等多元經營模式。

    高雄市經發局長廖泰翔指出，去年經發局推出的商圈與市場青年創業補助計畫獲好評，為協助市場及商圈活化發展，持續吸引青年進駐，今年延續推動青創進駐商圈及市場補助計畫，申請即日起至9月30日，詳情可上經發局官網公告查詢。

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