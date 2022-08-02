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    洗錢機房藏鬧區民宅 3個月洗走19億7千多萬元

    檢警在新興區民宅查獲洗錢機房，清查出該集團 短短3個月已洗走1兆5180億越南盾（折合新臺幣約19億7343萬）。（記者黃佳琳翻攝）

    檢警在新興區民宅查獲洗錢機房，清查出該集團 短短3個月已洗走1兆5180億越南盾（折合新臺幣約19億7343萬）。（記者黃佳琳翻攝）

    2022/08/02 11:55

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕檢警透過大數據平台運算，查出高雄新興區某民宅疑似藏有洗錢機房，經前往搜索，果然發現以古姓男子為首的洗錢集團，以代收、代付方式替越南地區「九州娛樂城」等博奕網站收取和轉帳賭資，短短3個月經手金額高達1兆5180億3千萬越南盾（折合新臺幣約19億7343萬），該集團郭姓等5名幹部落網後被檢方聲押獲准。

    檢警指出，日前透過「全國反電信詐騙資料庫」分析，發見高雄鬧區某民宅疑似藏有洗錢機房，檢警獲報展開追查，發現以以古姓被告為首的洗錢集團，先由旗下黃姓男子出面承租房子作為作為水房機房，再以月薪3萬元陸續招募郭姓、邵姓、林姓、蔡姓、李姓等機房成員加入。

    郭男等人透過電腦、手機通訊軟體接收訊息，協助越南地區的「九州娛樂城」等賭博網站所獲得賭金進行收款、出款等工作，經清查發現，他們自今年3月至6月，已經手該賭博網站金流高達1兆5180億3005萬餘元越南盾（折合新臺幣約19億7343萬餘元），並已從中獲利上千萬元。

    檢警6月起發動搜索，順利逮捕郭男等7人到案，訊後依違反洗錢防制法向法院聲押郭男5人獲准，7月時再逮捕古姓集團負責人及其餘集團成員共5人，全案並查扣電腦主機10台、筆電1台、手機94支、wifi 分享器4台等物，但實際經手金流及幕後其他共犯，專案小組將進一步擴大偵辦清查中。

    檢警在新興區民宅查獲洗錢機房，清查出該集團 短短3個月已洗走1兆5180億越南盾（折合新臺幣約19億7343萬）。（記者黃佳琳翻攝）

    檢警在新興區民宅查獲洗錢機房，清查出該集團 短短3個月已洗走1兆5180億越南盾（折合新臺幣約19億7343萬）。（記者黃佳琳翻攝）

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