約炮被下藥 女昏迷醒來被剃成「白虎」怒告性侵

高雄一名女子約炮被下藥性侵。示意圖，圖非當事人。（資料照）

2022/08/02 10:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子和小玉（化名）相約到高雄苓雅區某商旅開房間，結果小玉被林男下藥，昏迷後醒來，發現下體被剃成「白虎」，林男已不知去向，小玉怒報警，警方在她下體採到與林男DNA相符的檢體，體內還有毒品反應，檢方偵結後依加重強制性交罪起訴林男。

檢方指出，去年3月14日晚上7點半，27歲林姓男子約小玉去商旅開房間，兩人剛入房，林男拿出兩包「小姐姐膠原蛋白飲」，向小玉佯稱喝下去可以改善身體性機能，小玉聽信喝下後，全身發軟失去意識昏迷。

等藥效過去後，小玉醒來後發現，自己下體的陰毛已被林男剃成，而林男已不知去向，小玉直覺自己被性侵，向友人求援後代她報警；警方趕到現場後，先將小玉帶去醫院檢傷，並在房間內查扣已撕開過的「小姐姐膠原蛋白飲」包裝。

醫院報告指出，小玉體內含有三級毒品Mephenoxalone（每非歐隆），與膠原蛋白飲內的殘渣相符，且她的下體也驗出與林男DNA相符的檢體；檢方偵查時，林男否認性侵，但坦承有拿藥給小玉吃，還說她吃完藥後性慾高漲，還想找人來3P，但自己沒有跟她發生性行為。

林男還反問檢察官：「性行為是指性器放到她的性器裡面嗎？」強調自己從來沒有違反任何人的意願發生性行為；但因相關事證明確，林男說詞不被採信，檢方偵結後依加重強制性交罪將他起訴。

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