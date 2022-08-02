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    無照酒駕還叼煙騎上人行道 男騎士慘噴1萬4400元還上銬法辦

    孫姓男子無照酒駕還叼煙騎上人行道，他慘噴1萬4400元還被上銬移送法辦。（民眾提供）

    孫姓男子無照酒駕還叼煙騎上人行道，他慘噴1萬4400元還被上銬移送法辦。（民眾提供）

    2022/08/02 10:40

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄28歲孫姓男子下班後與友人到酒吧吃宵夜，酒後騎車返家時，因邊騎車邊抽菸，並騎上人行道遭警方發現攔查，員警同聞到他身上散發濃厚酒味，臉色泛紅，依法施以酒測，孫男酒測值果然超標，全案依公共危險罪嫌移送法辦，並一次開出3張罰單，包括無照駕駛、違規騎車抽煙、騎上人行道，最重可直接噴罰1萬4400元。

    新興分局今指出，中正三所於昨日凌晨2時許巡邏勤務，巡經中正三路與忠孝一路口，發現孫姓男子騎機車邊抽煙，還把車騎上人行道，連續多項違規，警方將他攔下盤查並勸誡，卻聞到陣陣酒味，經查駕照被吊銷，又加一條違規無照駕駛。

    孫男坦承喝啤酒，但自認不會超過標準，警方對他施以酒測，結果超過標準，據了解，孫男（28歲）於昨日深夜2時許與友人至市區某酒吧吃消夜，期間喝了大約2瓶啤酒，因自認神智尚清醒，便騎車返家，不料，途中因交通違規遭中正三所員警攔查並實施酒測。

    警方依刑法公共危險罪嫌，將孫男帶返所偵辦，另查孫男因先前違規記點，駕照已遭吊銷，無照駕駛部分，一併告發，除了上銬移送法辦，估計他的荷包一次噴飛1萬4400元最高罰款。

    分局長古瑞麟表示，警方除加強執行取締酒後駕車勤務外，也積極推動溯源飲酒場所宣導，促請業者善盡社會責任，於營業場所明顯處張貼勿酒駕等警語標誌、主動提供酒後代駕服務等措施，期許多管齊下，以防堵酒駕不法。

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