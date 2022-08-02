快儲水！高雄8區+4工業區明停水 影響近15萬用戶

高雄8區及4工業區明早停水，影響近15萬用戶。（記者陳文嬋攝）

2022/08/02 08:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司高雄鳳山淨水場高低壓設備檢驗暨加氯設備檢修，一併施作「旗津區第二條過港送水管工程」，前鎮等8區及林園等4個工業區將於8月3日上午8時30分至晚間8時30分進行2區域停水，總計影響14萬7970戶用水。

水公司表示，停水地區因復水時間不同分2個區域，其中停水時間8月3日上午8時30分至晚間8時30分，包括大發、林園、臨海工業區及和發產業園區大發基地約1151戶，旗津區全區6790戶，前鎮區鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里、前鎮科技產業園區、臨廣科技產業園區共約27347戶。

此外，停水時間8月3日上午8時30分至晚間6時30分，有鹽埕區全區14637戶；小港區港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、順苓里、正苓里、大苓里、三苓里、二苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里共19998戶；苓雅區意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里共13660戶；鼓山區哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里共13961戶。

水公司表示，總計停水戶數97496戶，另水壓降低地區8月3日上午8時30分至晚間6時30分，包括前金區全區約18777戶、新興區全區約31697戶，總計水壓降低戶數約50474戶。

水公司依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則第10條規定需辦理停電檢驗辦理鳳山淨水場高低壓設備檢驗，一併辦理鳳山淨水場加氯設備檢修、旗津區第二條過港送水管工程，將逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間，盡速完工復水，請用戶配合節約用水，並預作儲水準備。

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