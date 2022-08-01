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    首頁　>　高雄市

    暴力滋事累犯逃逸被通緝 雄檢不給易科罰金送入獄

    暴力滋事累犯雄檢不手軟，取代易科罰金直接改裁「入監服刑」。（記者黃良傑攝）

    暴力滋事累犯雄檢不手軟，取代易科罰金直接改裁「入監服刑」。（記者黃良傑攝）

    2022/08/01 20:20

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署今天宣布，將一名涉及多件街頭暴力的20歲翁姓男子直接發監執行，翁男被雄檢起訴後，不僅審理期間逃逸，連易科罰金的案子也拒絕到案執行，分別被雄院、雄檢通緝，檢方以藐視法紀指揮員警將他拘提到案，不再給他易科罰金機會，送入監獄服刑。

    檢方指出，翁男於2020年10月間，林園區某KTV發生群眾鬥毆事件，翁男與手下到場後，涉嫌持球棒砸毀被害人機車，被依妨害秩序罪嫌送辦，不料，過了2個月後，翁男的洪姓友人與人發生糾紛，翁和其他人趕到現場，見對方故意加速引擎挑釁，隨即又持鐵棍等器械砸他人車輛，並將車內一名男子拉出來打傷。

    翁男等人被涉及妨害秩序罪嫌，遭法院判刑6月，得易科罰金，另一案還在法院審理時，他就逃亡藏匿未到庭，此外，翁嫌因案偵辦、審理期間被發布通緝，拒不到案還另涉其他刑案，檢方為嚇阻翁男囂張氣焰，支持警方強力執法，認為翁男已違反刑法，而且難收矯正效果，決定不給其易科罰金機會，7月底由檢方指示鳳山分局持拘票逮捕他。

    檢警察覺翁男似無悔意，危害社會甚鉅，駁回翁男聲請易科罰金，即刻發監執行，展現司法魄力與作為，對於暴力犯罪的累犯者，院檢強調會用入獄等手段教化，以取代易科罰金。

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