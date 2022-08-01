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    「祖邁市長」率正名青年致敬原運前輩 高雄八一原住民日超嗨

    「祖邁市長」（左二）率正名青年致敬原運前輩。（記者王榮祥翻攝）

    「祖邁市長」（左二）率正名青年致敬原運前輩。（記者王榮祥翻攝）

    2022/08/01 18:36

    〔記者王榮祥／高雄報導〕慶祝81原住民族日，高雄市原民會今舉辦「TAOKAO 81 原青主KEY」音樂活動，「祖邁市長」陳其邁也穿上原民服飾到場，與百位原青透過寫下原民傳統姓名及歌舞方式，向原住民運動前輩致敬。

    高雄擁有全台最完整的16族原住民族群，近年陸續策畫豐潮原住民族聯合豐年節、原民日活動，年底還將首次舉辦「高雄市原住民族運動會」，邀請全國民眾一起體現高雄原住民族多元、多彩、多樣的文化特色。

    市府響應原民日，今也推出系列活動，只要穿上傳統服裝可免費搭乘高雄捷運、輕軌及公車，市民朋友至指定家樂福分店及合作店家單筆消費滿81元，有機會獲得TAKAO81原民口罩。

    今下午在高市文化中心舉辦「TAOKAO81原青主KEY」音樂活動，邀請已回復傳統名字的排灣族新生代創作歌手舞炯恩‧加以法利得，及活動主題曲創作人郭鴻文、爆發力歌后金禾雅、希本、山的那邊歌謠隊、嵐馨樂團及部落青年會等豐富演出。

    活動現場特別邀請過去阿美族原運前輩，馬耀．谷木牧師到場，分享過去走上街頭，爭取權益的點點滴滴，把過去原運前輩們努力的痕跡，讓更多族人及市民朋友看見。

    原民會主委阿布斯表示，為紀念1994年8月1日，憲法將「山胞」正名為「原住民」，特別以音樂會形式，鼓勵青年朋友穿上族服、唱自己的歌、跳自己的舞、說自己的話。

    市長陳其邁也換上原民服飾、以「祖邁市長」的原住民姓名到場致意，並與全場原青朋友，透過歌舞展現對族群文化的熱忱，與對原住民運動前輩的敬意。

    「祖邁市長」率正名青年致敬原運前輩。（記者王榮祥翻攝）

    「祖邁市長」率正名青年致敬原運前輩。（記者王榮祥翻攝）

    阿美族原運前輩，馬耀．谷木牧師到場，分享過去上街頭，爭取權益的點點滴滴。（記者王榮祥翻攝）

    阿美族原運前輩，馬耀．谷木牧師到場，分享過去上街頭，爭取權益的點點滴滴。（記者王榮祥翻攝）

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