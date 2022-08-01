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    首頁　>　高雄市

    高市+1622 嬰幼兒疫苗專診開設34診次 今下午開放預約

    高雄市5至11歲接種BNT疫苗。可持健保卡至預約平台或合約醫療院所預約接種。（市府提供）

    高雄市5至11歲接種BNT疫苗。可持健保卡至預約平台或合約醫療院所預約接種。（市府提供）

    2022/08/01 17:53

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市新增本土1622例個案，盛行率達19.33％，高市府開設6個月至11歲嬰幼兒及兒童疫苗專診，從8月2日至7日，共開設兒童疫苗專診34診次，今下午3點起開放預約，尚未完成接種的兒童家長可上網預約，或至全市224家幼兒疫苗合約院所安排接種。

    衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心公布邊境監測境外移入已出現BA.5、BA.4及BA.2.75等多樣變異病毒株，呼籲市民朋友儘速接種疫苗。目前國際研究文獻，雖新變異株感染力較強，但並沒有發現重症及死亡風險與BA.2存在顯著差異，「戴口罩、勤洗手、打疫苗」仍是當前最有效的個人防護策略。

    衛生局開設6個月至11歲兒童疫苗專診34診次，其中莫德納兒童疫苗6個月至5歲接種第1劑，5至11歲接種第1、2劑BNT疫苗。尚未完成接種的兒童家長可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約，或至幼兒疫苗合約院所安排接種 。

    衛生局也提醒，市民接種疫苗可降低因感染COVID-19造成的重症、住院或死亡風險。兒童完成接種第2劑疫苗，對於預防重症達80至90%保護力，預防MIS-C有效性更可達90%以上。請尚未完成疫苗接種的小朋友家長，儘速安排家中寶貝接種疫苗。

    市長陳其邁提醒，目前國際疫情仍然嚴峻，邊境、港埠工作者應儘速完成疫苗接種，入境民眾落實3+4檢疫防疫措施，接機者落實車上防疫車上保持空氣流通（對角開窗）、口罩戴好不飲食、避免持續交談、注重消毒，落實防疫基本功，降低遭受境外病毒感染機會。

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    高市府開設6個月至11歲嬰幼兒及兒童疫苗專診，從8月2日至7日，共開設兒童疫苗專診34診次。（市府提供）

    高市府開設6個月至11歲嬰幼兒及兒童疫苗專診，從8月2日至7日，共開設兒童疫苗專診34診次。（市府提供）

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