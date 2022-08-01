「台灣設計 高雄百點集章行動」前進元宇宙 推出高雄場景NFT

「台灣設計 高雄百點集章行動」加碼推出6款NFT限定T恤。（高市文化局提供）

2022/08/01 17:07

〔記者蘇福男／高雄報導〕「台灣設計 高雄百點集章行動」今天中午12點開跑，引起廣大集章迷熱烈迴響，高雄市文化局表示，此次同步推出虛擬集章，用手機就可體驗收集紀念章、踩點闖關般的樂趣，集滿15個虛擬章還能獲得插畫家以高雄場景為主題所創作的NFT，並加碼推出6款NFT限定T恤，虛擬、實體紀念都值得收藏。

高雄市長陳其邁表示，過去集章文化盛行的年代，民眾將景點特色轉化為線條構成的戳章，作為旅行景色、特殊紀念日的印記，隨著時代演進，市府將高雄經典場景，如高雄港橋式起重機、令人難忘的「2022台灣燈會在高雄」無人機，或港邊倉庫群及蒸汽火車等，透過插畫家的圖像轉譯，加上區塊鏈技術鑄造成NFT，讓民眾可將高雄場景留存在元宇宙中，除向百年前的集章文化致敬，也象徵各類型藝術文化與時俱進邁入新世代。

副市長史哲說，「台灣設計設計台灣」以「高雄幣平台」力挺好設計，註冊帳號除可報名文博遶境遊程、支持設計品牌，還可進行虛擬集章，集滿15個兌換1個NFT，只要手機打開LINE Beacon服務接收推播，活動期間抵達集章處即可收到集章訊息，完成集章任務，藉此機會探訪高雄38區100個歷史場景、設計角落之餘，也能在元宇宙收藏專屬高雄的風景。

文化局長王文翠表示，此次特地邀請6位插畫家創作高雄場景NFT，結合豐沛的創意與想像力，將他們眼中看見的高雄透過繪畫呈現，非常具有收藏價值，另復刻1908年打狗入港紀念章，作為其中1件NFT，舊戳章結合新世代科技媒介，用不一樣的方式穿梭時空，永久留存紀念。

王文翠說明，6款插畫家創作的高雄場景及復刻戳章共7款NFT，將隨機贈送給集章民眾，若收藏於虛擬世界中還不過癮，高雄幣平台同時推出6款NFT限量T恤供民眾選購，虛擬、實體的收藏皆可滿足。

文化局表示，想收藏高雄場景NFT的民眾，歡迎即日起至10月30日前往集章處，收集虛擬紀念章，每集滿15個虛擬章即隨機贈送1款NFT，數量有限，詳細實體及虛擬集章辦法可至「台灣設計設計台灣」官網查詢。

「台灣設計 高雄百點集章行動」復刻1908年打狗入港紀念章，作為其中1件NFT。（高市文化局提供）

「台灣設計 高雄百點集章行動」推出高雄場景NFT。（高市文化局提供）

出身高雄的Smoky涂皓欽畫出大家的心聲：「高雄，好熱啊！」（高市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法