黑衣男拿假鈔洗錢 左營城隍廟PO文提醒、警追查

持假鈔的男子。（讀者提供）=

2022/08/01 16:44

〔記者洪定宏／高雄報導〕1名身材瘦高、穿黑色長袖外套的年輕男子，持千元假鈔到左營城隍廟，買200元金紙，被廟方人員發現鈔票有異，「黑衣男」隨即取回落跑。廟方沒有報案，卻在臉書粉專PO文示警，警方得知後，過濾監視器追緝。

高雄市左營城隍廟日前在臉書粉專以「人在做，天在看」為題，PO文指某些香客信徒用「假的千鈔」跟櫃檯換取百元鈔，而且企圖連續換，「還好我們售金處的阿姨有警覺性，才沒有讓那個年輕人得逞」。

左營城隍廟強調，整間廟宇裡的神明都在看，「我們大可以報警，但是，我們選擇大事化小，今天我們給你一個機會改過自新，希望有心人士不要利用廟宇的慈悲心做壞」。

左營警分局得知後調查，案發在7月30日下午5點多，「黑衣男」走進左營城隍廟大殿，到櫃檯聲稱要買金紙200元，廟方將5張100元及1張500元交給他，他自行將200元投入錢箱，拿走金紙，然後細數得手的800元真鈔。

後來廟方人員發現該張千元紙鈔怪怪的，向「黑衣男」反映，他聲稱可能搞錯了，拿回假鈔後，趁廟方不注意之際落跑。

警方指出，使用假鈔已觸犯刑法第196條，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金；近期尚未接獲其他受害者報案。

假鈔。（讀者提供）

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