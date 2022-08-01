高雄清除「米奇妙妙屋」後 環保局擴大周邊1公里社區消毒

環保局今擴大社區清潔消毒。（記者陳文嬋攝）

2022/08/01 14:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局前天清除10年「鼠窩」，部分老鼠逃竄社區，環保局今擴大社區清潔消毒，三民區公所也委託環保公司社區佈餌滅鼠，今於社區角落發現老鼠軟弱無力，凸顯滅鼠發揮效用。

市府清除10年「鼠窩」，部分老鼠突如其來沒有食物，逃竄社區尋找食物，有鄰居1天捕獲11隻老鼠，稱打破單日補鼠紀錄。

環保局今出動17名人力，針對「鼠窩」周邊1000公尺，以環境用藥進行噴藥消毒，範圍擴及高速公路旁九如一路239巷、克武路及周邊巷道、鐵道一街、光武路、光復路等。

此外，「鼠窩」隔壁住戶擔心5樓帆布會躲老鼠，環保局今協助拆除帆布、塑膠隔板，並清除1樓上方樹頭等雜物等共70公斤。

三民區公所啟動社區滅鼠大作戰，委託環保公司社區佈餌，引誘老鼠食用後，幾天後會死亡，並提供里辦公室誘餌、捕鼠籠，方便住戶索取滅鼠使用。

區長宋貴龍表示，今於社區角落發現部分老鼠軟弱無力，連走路都不穩，凸顯佈餌已發揮效用，且衛生局曾捕捉老鼠檢驗，未驗出漢他等病毒，民眾可以放心。

寶獅里長林昆明說，區公所已於社區佈餌滅鼠，環保局清潔隊今擴大社區噴藥消毒，感謝市長陳其邁團隊幫忙，還給社區居民乾淨的生活環境。

環保局長張瑞琿今帶著市長陳其邁準備的犒賞慰問金，慰勞三民東區清潔隊隊員，感謝清潔隊員不畏懼髒亂、勇於任事，快速清除「米奇妙妙屋」。

環保局今擴大社區清潔消毒。（記者陳文嬋攝）

環保局長張瑞琿今代表市長陳其邁慰勞三民東區清潔隊隊員，感謝清潔隊員不畏懼髒亂、勇於任事，快速清除「米奇妙妙屋」。（市府提供）

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