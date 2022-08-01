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    首頁　>　高雄市

    成本降至千分之一 中山大學獨創綠氫催化技術

    中山大學化學系教授陳軍互（中）團隊獨創「酸性氧化還原輔助沉積」技術，創造出最新一代的複雜氧化物催化劑。研究成果榮登國際頂尖期刊美國化學會能源快報（ACS Energy Letters）（圖中山大學提供）

    中山大學化學系教授陳軍互（中）團隊獨創「酸性氧化還原輔助沉積」技術，創造出最新一代的複雜氧化物催化劑。研究成果榮登國際頂尖期刊美國化學會能源快報（ACS Energy Letters）（圖中山大學提供）

    2022/08/01 12:20

    〔記者方志賢／高雄報導〕為減少使用石化燃料，降低全球暖化與環境問題，發展乾淨且可再生的替代能源，中山大學化學系教授陳軍互團隊獨創「酸性氧化還原輔助沉積」技術，創造出最新一代的複雜氧化物催化劑，其活性高出常用的鎳催化劑4.6倍，也明顯優於貴金屬釕催化劑。這類新型催化劑讓成本大幅降低至千分之一。

    這項研究成果已登上國際頂尖期刊「美國化學會能源快報（ACS Energy Letters）」，陳軍互強調，新型催化劑能穩定電解海水而不受到腐蝕的困擾。「我們最近取用西子灣的海水並成功且長效地轉換成氫氣，這讓我想像未來整片西子灣都是我們的氫氣海！擺脫能源依賴進口的束縛，也就避免了區域戰爭下的能源供應的斷鏈問題。」

    研究團隊指出，目前的工業活動亟需氫氣作為原料，例如作為製作氨、雙氧水及甲醇的原料、火箭燃料、以及提煉金屬時的還原劑等。相較於其他再生能源電力，氫氣能更有效地保存綠能，因此，電解水產生氫氣可作為再生能源儲能解決方案之一。

    研究團隊說，根據國際能源總署報告，綠氫只占全球氫產能不到 0.1%，主要是生產成本太高，每公斤達3至7.5美元，導致使用綠氫作為主要工業原料與燃料來源仍有許多門檻需克服。

    陳軍互表示，為了讓氫氣的生產成本進一步降低，達到民生實用階段，研究團隊長期開發以地殼含量豐富的元素，如鐵、鈷、鎳等來設計催化劑，致力以低成本優勢取代貴金屬催化劑，讓氫能更普及，本次使用鐵與錳兩種元素研發出新型催化劑，成本僅為貴金屬的千分之一甚至更低。

    此外，相較於常用的鎳催化劑，團隊研發的新型催化劑活性提高了4.6倍，電力轉換效率更好，意即產出等量的氫氣所需的耗電量更少，大幅降低了電力成本。

    參與這項研究的團隊成員包括Zegeye 博士、研究生陳文泰、許峻承及安德魯。此技術長期獲科技部、中山大學及產業單位累計超過千萬元的研發支持，目前已經與台灣知名企業與學研單位進行一系列產學合作，未來將朝向更高的能源轉換效益邁進，持續降低電力成本負擔，讓人類所使用的能源更加環境友善，進而為全球氣候變遷帶來緩解。

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