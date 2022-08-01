人夫崩潰！ 不倫人妻出錢開房間 對象竟是外籍移工

老公發現妻子的外遇對象竟是她公司的外籍移工，氣到堅持離婚。（情境照）

2022/08/01 12:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市邱姓男子與妻結婚逾10年，意外發現老婆外遇，2度由妻子出錢到岡山、台南摩鐵開房間，更讓邱男吃驚的是，老婆的外遇對象竟是她公司沒錢的外籍移工，氣到堅持離婚，求償30萬元，橋頭地院判妻賠13萬元確定。

判決指出，原告邱男主張：和妻子2009年結婚育有2名子女，妻子在一家工廠擔任作業員，2020年間無意間發覺妻子手機內存有與外籍男子的親密合照，進一步追查妻子電動機車的行動時間軸，發現她花錢分別到過岡山、台南兩家汽車旅館開房間。

邱男多次質問何姓妻子：「一個這麼小氣的女人，孩子的鞋子都捨不得買，居然會帶一個沒錢的外勞去開房間，到底是為了什麼？」

何妻對這段不倫關係也很掙扎，在丈夫一再逼問下，一度在兩人對話中坦承，「我當時想這樣做不行…建立一個家庭不容易，我覺得我這樣子做錯了，我不能這樣子」、「結果你就發現了…」、「就像姑姑說的，可能中邪」、「是我的錯！」。

橋頭地院岡山簡易庭審理，被告已破壞其與原告間婚姻關係，造成原告精神上之痛苦，且情節重大，審酌兩造身分、地位、經濟能力，被告賠償以13萬元為適當，被告不服上訴後，橋頭地院仍予駁回全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法