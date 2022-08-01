柯志恩指陳其邁「非暖男」 喜憨兒基金會：市長真的非常溫暖

高雄市長陳其邁今走訪喜憨兒基金會設立的創作料理，為學員加油打氣。（記者王榮祥翻攝）

2022/08/01 13:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩曾公開質疑高雄市長陳其邁的「暖男」人設，認為他不是暖男！但喜憨兒基金會董事長蕭淑珍今指出，疫情期間、陳其邁市長對弱勢有求必應，真的是「非常、非常、溫暖、溫暖的暖男」。

陳其邁今拜訪喜憨兒創作料理，了解庇護工場運作情況與需求，同時也公開呼籲各界，傳統三節時多支持庇護工場產品，為孩子加油打氣。

他說明，今天拜訪的創作料理是喜憨兒在台灣的第一家，做料理跟先前做一般餅乾或者食品較不一樣，難度也較高，需要達到職場達人這種水準，而創作料理的成員，其實已經非常厲害，且做的食品、料理也讓大家非常喜歡，甚至比許多料理店做得更好。

他強調，今天特地來拜訪，也是要特別感謝董事長，在這幾年對於學員的照顧，市府不管在補助或租金等，也會全力幫基金會、能夠一起好好照顧學員，讓他們能快樂成長，在庇護工場受到最好的照顧。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說，今天非常歡迎陳市長來，也真的非常感謝市長，他形容陳市長真的是很溫暖的市長、最溫暖的市長，在疫情期間對弱勢朋友的任何要求，有關疫苗施打或快篩劑是有求必應，真的「非常非常溫暖溫暖的暖男」。

綠營人士指出，柯志恩先前在公開場合曾經質疑陳其邁的「暖男」人設，認為以自己和陳其邁先前在立院共事經驗，覺得他不是暖男；但今天喜憨兒基金會董事長的說法，明顯打臉柯志恩。

陳其邁與喜憨兒學員一起製作料理。（記者王榮祥翻攝）

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