高雄鳳山警分局預計11月完工林欽榮：將是全台最漂亮警局

副市長林欽榮今視察鳳山警分局重建工程。（記者陳文嬋攝）

2022/08/01 12:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市新工處打造高市警局鳳山分局重建工程預計11月完工，副市長林欽榮今視察表示，新分局顛覆過去警局「衙門」刻板印象，比鄰農委會農試所鳳山熱帶園藝試驗分所55公頃綠地，辦公彷彿置身於公園之中，360度都能看到景觀，將是全台最漂亮的警察局。

副市長林欽榮今在鳳山警分局長孫成儒陪同下，視察鳳山分局重建工程進度，在地議員張漢忠、黃捷、陳慧文、鄭安秝、鳳山議員參選人蘇致榮、文山里長黃惠玲、文德里長謝智華、鎮北里長趙志成、武松里長戴惠敏、忠誠里長陳永壽均到場。

林欽榮表示，鳳山警分局現位於經武路上，於民國66年興建完成，迄今使用已逾40年，老舊建物面臨耐震性及硬體設備不足等窘境，加上鳳山區是高雄最大行政區，人口數約35.5萬人，且持續增加、警務繁重，辦公空間早已不敷使用。

新址選定文龍東路鳳山熱帶園藝試驗分所旁，市警局爭取中央前瞻基礎建設計畫中城鄉計畫公共服務據點整備的公有危險建築補強重建經費補助，建設總經費4.08億元，打造地下2層、地上8層，108年10月開工興建，目前工程進度逾91.5％，將於今年11月完工，人員明年3月進駐。

林欽榮指出，新分局特色耐震、智慧的綠建築，建築形貌沉穩、明亮的外觀及色調，顛覆過去警局「衙門」刻板印象，轉變成「社區中心」，未來工程完工後，禮堂也將開放社區使用，可作為里民集會場所，將成為新「警」點。

此外，工程利用鄰近鳳山熱帶園藝試驗分所大片植栽緩坡林渾然天成自然條件，採綠意、垂直綠帶串連北側植物園，林欽榮稱360度都是景觀，辦公彷彿置身於公園之中，將是全台最漂亮警察局，他很羨慕能在這裡辦公。

議員黃捷關心停車位問題，林欽榮說，新分局停車場規劃90多個汽機車停車位，不影響路邊停車格，且為創造良好室內通風，以走廊挑空及樓梯等垂直動線形成風道，引入夏季西南風，快速降低混凝土蓄熱，讓室內涼爽可減少使用空調設備，減低電力費用支出，創造節能與美化雙贏功效。

值得一提的是，工程由新工處代辦，由趙建銘建築師事務所主持設計監造及永大正施工廠商共同努力下，獲得「2021年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎）及「2021年城市工程品質金質奬」建築工程類金質獎，將參與今年行政院公共工程委員會舉辦「公共工程金質獎」，將代表高雄爭取相當國內工程界奧斯卡獎的榮耀。

副市長林欽榮今視察鳳山警分局重建工程。（記者陳文嬋攝）

副市長林欽榮今視察鳳山警分局重建工程，比鄰農委會農試所鳳山熱帶園藝試驗分所55公頃綠地，360度都能看到景觀，將是全台最漂亮警察局。（記者陳文嬋攝）

副市長林欽榮今視察鳳山警分局重建工程，比鄰農委會農試所鳳山熱帶園藝試驗分所55公頃綠地，360度都能看到景觀，將是全台最漂亮警察局。（記者陳文嬋攝）

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