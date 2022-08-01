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    首頁　>　高雄市

    大小學生合作編製「林半仙傳說」 地方傳奇躍上國際舞台

    「林半仙傳說」屬逐格動畫片，學生專心拍攝影片。（記者洪臣宏翻攝）

    「林半仙傳說」屬逐格動畫片，學生專心拍攝影片。（記者洪臣宏翻攝）

    2022/08/01 12:31

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園數位機會中心、林園圖書館、崑山科大師生與金潭國小學生攜手合作，以林園區家喻戶曉的「林半仙傳說」編製逐格動畫片，獲8國際影展肯定，讓具地方特色的傳奇躍上了國際舞台。

    「林半仙傳說」入圍西班牙TUBIFEST國際影展、義大利卡通俱樂部國際動畫與遊戲影展、2022巴拿馬系列國際影展、哥倫比亞的2021桑坦德國際獨立製片影展、孟加拉第20屆達卡國際影展、南韓金浦市國際青年影展、俄羅斯石花青年國際影展、印度諾貝爾國際影展。曾惠青在2018年亦曾與林園數位機會中心合作「林內天地掃之旅」動畫影片，也入圍過8項國際動畫片影展，今年再度大放異彩。

    「林半仙傳說」述說一位來自於對岸的地理師，機緣巧合留在林園，與篤信風水當地人展開一段恩怨情仇，迄今仍有如傳說中的靈泉池、蔣介石剪刀穴鎮煞銅像或林半仙廟的存在。

    該團隊於2020年展開合作，崑山科大老師曾惠青帶領學生志工「拍片旅行」團隊5人，利用假日時間到林園教導金潭國小11名學生如何製作動畫，並協助動畫的合成與後製剪輯，小學生們不僅完成所有角色與場景製作，並且參與逐格動畫拍攝的過程。

    負責配音的劉禹彤今年即將升上國一，她說，還記得第一次在學校錄音的時侯好緊張，說的太快了，只好重錄，聽到自己的聲音出現在影片中，現在又入圍國際動畫片影展，太開心了！

    林園數位中心主任李文娟說，在地特色文化與民間傳奇，就是最好聽、最好看的故事，也最易引起注目。曾惠青表示，跟小學生拍一部有歷史意義的動畫，是很難忘的經驗，也讓自己重拾對於動畫的熱情。

    曾惠青（前左）帶領大、小學生完成「林半仙傳說」，獲8項國際影展肯定。（記者洪臣宏翻攝）

    曾惠青（前左）帶領大、小學生完成「林半仙傳說」，獲8項國際影展肯定。（記者洪臣宏翻攝）

    「林半仙傳說」在地方家喻戶曉，如今登上國際舞台。（記者洪臣宏翻攝）

    「林半仙傳說」在地方家喻戶曉，如今登上國際舞台。（記者洪臣宏翻攝）

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