不甘被拍照挨罰 運將「噴瞎」測速照相機吃官司

大貨車司機不甘被拍照挨罰，對著測速照相機鏡頭噴漆洩憤。（圖由民眾提供）

2022/08/01 10:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區南星路測速照相機最近拍出來的照片模糊，廠商檢視後發現遭噴漆，警方獲報調閱監視器查察，原來是陳姓大貨車司機所為，陳到案後表示，該路段速限太低，害他被拍照挨罰，異想天開噴漆日後可以規避，結果不僅將被求償約2萬元，還吃上了官司。

高市府警察局交通大隊測速照相廠商日前至小港分局大林派出所報稱，指設在南星路測速照相機，拍出的違規相片模糊，設備遭毀損，致不能正常使用，經現場檢視發現測速照相鏡頭外的玻璃，遭不明人士噴白漆。

警方與廠商調閱監視器影像，發現50歲陳姓男子於上月24日夜間10時許，駕駛貨車行經該測速照相機前，人就踏在駕駛座上，使用白色噴漆將鏡頭外的玻璃毀損噴漆，致設備無法正常運作，警方昨天通知到案。

陳男應訊時表示，該路段限速才40公里，實在太低，害他日前超速被拍照挨罰；他說，經常駕駛大貨車進出高雄港第六貨櫃碼頭，為避免日後又被拍照，才會噴漆破壞。

陳男一般超速可處以1200至2400元罰鍰，不過他破壞的測速照相機強化玻璃，市價約2萬元，廠商將對其求償。另外，陳男涉嫌破壞毀損公物，警方指出，毀損公物涉嫌刑法第138條：「毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑」，請民眾勿以身試法。

南星路測速照相機遭破壞。（圖由民眾提供）

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