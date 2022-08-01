失眠患腫瘤怪鄰居半夜洗衣 法官實測54分貝判免賠

高雄一女子失眠患腫瘤怪鄰居半夜洗衣求償26萬元，法官實測洗衣機54分貝判免賠。照片與新聞事件無關（示意圖）

2022/08/01 10:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄女子阿玉（化名）指控楊姓鄰居，長年習慣於深夜11點過後至隔天上午7點前，在後陽台以手工洗衣或機器洗衣、刷洗地板等方式發出噪音，包括洗衣機洗衣完畢發出「嗶」聲等刺耳噪音，令她長期無法正常睡眠，造成精神耗弱、腦神經衰弱、患有焦慮的適應障礙症，因失眠患乾眼症，還導致罹患腫瘤等傷害，告鄰居求償26萬元，法官勘驗現場測出洗衣機音量僅51至54分貝等語，判她敗訴定讞。

阿玉主張自2018年9月起，鄰居楊男長年習慣於晚間11點過後至隔日上午7點前，在家洗衣製造噪音，她曾數次請里長、員警協助處理，要求停止深夜製造噪音未獲改善，造成她長期失眠，被告不願避免深夜製造聲響，已違反社會秩序維護法、噪音管制法，侵害她居住安寧及居住自由、身體健康權等，請求賠償慰撫金26萬元。

被告表示衣服是妻子處理，另放置洗衣機的陽台寬度極寬，洗衣機直線距離告訴人的房屋外陽台，約有6至7公尺，且該洗衣機所製造的聲響並沒有明顯過大，或是使人難以忍受的程度，與一般洗衣機所造成的聲響相近，因市區房子多緊鄰相連，多少會有正常的聲音，告訴人的身體狀況應與他的洗衣機無關。

高雄簡易庭審理並勘驗現場，經該洗衣機製造廠商今年1月2到場檢測，測出音量僅有51至54分貝，確認正常，況且被告楊男並非操作洗衣機者，也不能干涉妻子洗衣，被告侵害並不恰當，判阿玉敗訴，鄰居楊男不需賠償一毛錢。

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