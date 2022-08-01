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    慶祝8/1原民日 高市原民會邀原民青年創作發表「TAKAO 81」

    高市原民會邀請原鄉青年郭鴻文，量身訂做主題曲「TAKAO 81」，選在8月1日原住民族日正式發表。（記者王榮祥翻攝）

    高市原民會邀請原鄉青年郭鴻文，量身訂做主題曲「TAKAO 81」，選在8月1日原住民族日正式發表。（記者王榮祥翻攝）

    2022/08/01 09:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕「中央山脈、中央山脈，原住民永遠是原住民～ 」，高市原民會邀請原鄉青年量身訂做主題曲「TAKAO 81」，選在8月1日原住民族日正式發表，向原住民正名紀念日及原運前輩致敬。

    原民會說明，為紀念這具重要歷史意義的日子，特別邀請茂林部落原民青年郭鴻文，改編當年原住民運動知名歌曲「永遠的原住民」，融合RAP節奏，再以青年為腳本設計重點拍攝MV，賦予歌曲新的靈魂。

    TAKAO 81創作者郭鴻文，原住民名字叫做當阿汝（Dangaru），他說明創作這首歌的初衷，是看到原住民傳統和語言逐漸沒落，但原民會相關部門一直在找回文化。

    雖然自己遠在北部工作，也想盡一份力，所以引用了許進德老師「永遠的原住民」來做改編，希望能激起更多原住民的音樂人站出來，為部落發聲。

    至於為何會選擇融合RAP風格？郭鴻文指出在國中打球的時候，偶然聽見Mc hotdog的歌曲，覺得這種說話的音樂很酷，所以慢慢研究，就越來越喜歡這樣的曲風，也就一直有音樂夢，便利用下班時間做音樂。

    高市原民會主委阿布斯表示，很感謝茂林原青郭鴻文，為高雄用心創作琅琅上口的TAKAO 81，讓原住民族日的意涵更廣為人知。

    阿布斯主委也感謝所有支持主題曲MV拍攝的高市議員、文化健康站、正名青年、語言推廣人員及青年會，並歡迎大家在8月1日下午3點至7點，到文化中心戶外草坪，一起參加「TAKAO 81 原青主KEY」音樂會，將會發表TAKAO 81主題曲，歡迎大家一起來共襄盛舉。

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