六大人氣貼圖超給力 高雄輕軌運量飆升六成

高雄輕軌因為六大人氣貼圖現身愛河灣，上週六日運量爆棚，比兩週前飆升超過六成，圖為輕軌真愛碼頭站週六晚場景。（記者王榮祥攝）

2022/08/01 09:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕在高雄愛河灣集結的高雄原創六大貼圖引爆人氣！高雄捷運公司統計，上週六、日輕軌運量超過2萬5千人次，相較兩週前人氣貼圖還沒現身的假日約1萬5千人次，整整飆升超過「六成」，驚嘆貼圖真夠力。

由高雄在地6位貼圖創作者、文化局團隊與副市長史哲，共同發想策畫的「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療漂漂河」，兩週來陸續推出6位人氣貼圖實體放大版，包括貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PPmini小小企鵝。

6大貼圖除了替即將登場的台灣文博會暖場、也呼應「台灣設計設計台灣」主軸，也再次撩動年初台灣燈會在高雄的熱絡場景，尤其每晚19時到23時亮燈階段，總吸引大批人潮擠爆愛河灣四週，盛況不輸給燈會期間的無人機，且更能輕鬆欣賞。

距離愛河灣最近的輕軌光榮碼頭、真愛碼頭兩站，則完全蹭到貼圖的魅力，從第一個貼圖到六圖全員到齊，輕軌運量也顯著增加。

受託操作輕軌的高捷統計，貼圖還沒出現的兩週前，週六、日運量為15529與15030人次，第一個貼圖現身後（小海豹），一週前的六日運量為21658、21082人次，上週六日六大貼圖都現身後，輕軌六日運量再增加到25389、27634人次，比兩週前飆升六成。

高捷樂觀預估文博會登場後，輕軌假日人潮還會往上成長。

六大人氣貼圖讓愛河灣人氣飆升。（記者王榮祥攝）

六大人氣貼圖讓愛河灣人潮爆棚。（記者王榮祥翻攝）

六大人氣貼圖成功位台灣文博會、台灣設計展打響前奏。（記者王榮祥翻攝）

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