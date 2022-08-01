為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    六大人氣貼圖超給力 高雄輕軌運量飆升六成

    高雄輕軌因為六大人氣貼圖現身愛河灣，上週六日運量爆棚，比兩週前飆升超過六成，圖為輕軌真愛碼頭站週六晚場景。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌因為六大人氣貼圖現身愛河灣，上週六日運量爆棚，比兩週前飆升超過六成，圖為輕軌真愛碼頭站週六晚場景。（記者王榮祥攝）

    2022/08/01 09:21

    〔記者王榮祥／高雄報導〕在高雄愛河灣集結的高雄原創六大貼圖引爆人氣！高雄捷運公司統計，上週六、日輕軌運量超過2萬5千人次，相較兩週前人氣貼圖還沒現身的假日約1萬5千人次，整整飆升超過「六成」，驚嘆貼圖真夠力。

    由高雄在地6位貼圖創作者、文化局團隊與副市長史哲，共同發想策畫的「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療漂漂河」，兩週來陸續推出6位人氣貼圖實體放大版，包括貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PPmini小小企鵝。

    6大貼圖除了替即將登場的台灣文博會暖場、也呼應「台灣設計設計台灣」主軸，也再次撩動年初台灣燈會在高雄的熱絡場景，尤其每晚19時到23時亮燈階段，總吸引大批人潮擠爆愛河灣四週，盛況不輸給燈會期間的無人機，且更能輕鬆欣賞。

    距離愛河灣最近的輕軌光榮碼頭、真愛碼頭兩站，則完全蹭到貼圖的魅力，從第一個貼圖到六圖全員到齊，輕軌運量也顯著增加。

    受託操作輕軌的高捷統計，貼圖還沒出現的兩週前，週六、日運量為15529與15030人次，第一個貼圖現身後（小海豹），一週前的六日運量為21658、21082人次，上週六日六大貼圖都現身後，輕軌六日運量再增加到25389、27634人次，比兩週前飆升六成。

    高捷樂觀預估文博會登場後，輕軌假日人潮還會往上成長。

    六大人氣貼圖讓愛河灣人氣飆升。（記者王榮祥攝）

    六大人氣貼圖讓愛河灣人氣飆升。（記者王榮祥攝）

    六大人氣貼圖讓愛河灣人潮爆棚。（記者王榮祥翻攝）

    六大人氣貼圖讓愛河灣人潮爆棚。（記者王榮祥翻攝）

    六大人氣貼圖成功位台灣文博會、台灣設計展打響前奏。（記者王榮祥翻攝）

    六大人氣貼圖成功位台灣文博會、台灣設計展打響前奏。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄輕軌免費試搭到今天 高市：1/3起恢復收費、將派員稽查
    2022/01/02 11:05

    高雄輕軌免費試搭到今天 高市：1/3起恢復收費、將派員稽查
    高捷偕業者 趁燈會推「春旺高雄‧日澳遊港」自由行
    2018/02/13 15:06

    高捷偕業者 趁燈會推「春旺高雄‧日澳遊港」自由行

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    路線圖抄襲？高捷：參考東京地鐵設計畫法
    2016/12/24 17:57

    路線圖抄襲？高捷：參考東京地鐵設計畫法
    撈過界 高雄捷運搶攻手機貼圖市場
    2016/06/11 14:13

    撈過界 高雄捷運搶攻手機貼圖市場

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    高雄捷運無極限 高捷少女再推新角色
    2016/01/30 12:05

    高雄捷運無極限 高捷少女再推新角色
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播