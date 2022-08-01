加速產業轉型繳成績 高市：至今年4月底累計投資達4981億元

楠梓產業園區將成為台灣南部半導體「S」廊帶關鍵樞紐，型塑高雄科技產業新聚落。（記者王榮祥翻攝）

2022/08/01 09:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今發布加速產業轉型成績，指出市長陳其邁上任後以加速推動產業轉型、增加就業機會列為優先政策，累計至今年4月底、投資金額已高達4981億元。

市府進一步指出，重大投資案包括台積電、穩懋、默克等大廠，串接南科台南及高雄園區、橋科、仁武產業園區及楠梓產業園區，形成半導體S廊道，可望有效帶動產業升級與轉型。

市府預估在關鍵大廠台積電進駐後，高雄半導體完整產業鏈將在5年內逐漸成形，帶動高階研發與設計人才等需求，整體招商預計5年內可創造逾4.5萬個以上優質工作機會，帶動商業、服務業等三級產業發展，提升整體薪資水平。

其中楠梓產業園區所在地為中油高雄煉油廠舊址，經整治完成通過市府環境影響評估後，今年4月底完成園區核定，5月點交土地給台積電設廠及取得建照，6月園區公設及建廠將同步動工。預計2023年7月開始營運後，將創造1500名就業人口及1576億元年產值。

市府說明，半導體產業競爭除土地及水電資源，人才培育更是關鍵，為此爭取獲國家重點領域產學合作及人才培育創新條例核定、成立的成功大學「智慧半導體及永續製造學院」到高雄85大樓開設晶片設計、半導體製程等5大專業領域培訓課程。

再加上在地中山大學也獲准成立「半導體及重點科技研究學院」，先進半導體封測及精密電子零組件等兩研究所亦已開始招生，超前部署半導體相關產業人才需求。

市府強調，發展南部半導體科技廊帶，高雄市政府積極與臨近頂尖大學合作，加上中山大學新近成立的國際金融研究學院，啟動大南方半導體及相關帶動產業所需人才培育計畫，打造高雄成為全球最有價值的半導體產業聚落。

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