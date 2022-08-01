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    首頁　>　高雄市

    網友嗆她輸50萬票？柯志恩：沒根據不值得回應

    柯志恩表示她的市政白皮書，7、80%已經完稿，還要一些修正。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩表示她的市政白皮書，7、80%已經完稿，還要一些修正。（記者葛祐豪攝）

    2022/08/01 09:19

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今早接受廣播節目專訪，對於有網友嗆她會輸50萬票？柯志恩強調這是沒有根據，隨便嗆的，不值得回應。但她也坦承，目前民調與對手陳其邁的合理差距，應該是20幾%左右。

    國民黨高雄市長參選人柯志恩依選戰節奏，每週一上台北打空戰，她今天一早就接受時事評論員黃揚明的廣播節目專訪。

    國民黨中央於6月29日，徵召柯志恩參選高雄市長，至今已超過1個月，扣除確診加自主隔離，實際跑行程已2個多禮拜，柯志恩認為「時間的確非常趕，很多人看到柯志恩還不是非常熟悉」，雖然她過去長期在媒體曝光，但高雄還是有很多人不知道她。

    柯志恩說，目前她早上到公園或市場，打民眾打招呼，議員也很支持她，跟她在一起，「高雄議員的支持度還可以，會愈來愈好!」她也會調整步伐，8月底之前還是勤走基層，讓大家更認識、信任她。

    對於前立法院長王金平的的協助，柯志恩表示，高雄經過罷韓、市長補選，我們已經元氣大傷，此次在農會系統可以得到前立法院長王金平的鼎力相助，對她有非常大助益。

    之前有民調顯示，柯志恩竟落後對手陳其邁高達40%？柯志恩覺得離譜，但她不否認民調差20多%，是比較合理的差距，就跟民進黨蔡其昌、林佳龍處於一樣的狀況 。

    主持人黃揚明問她:「有網友嗆說，你會輸50萬票，要不要跟網友打賭？」柯志恩冷回「根本不想打賭，不可能有50萬，沒有任何根據」，起碼要根據過去20幾年中選會資料，及每一屆的仇恨值、公投、補選及罷免票數來估算，「這種50萬、60萬都是隨便嗆的，不值得回應!」

    外界對她選高雄市長有「沾醬油」、選完又離開的的質疑？柯志恩強調「他們太不了解柯志恩了」，她從小到大，每一樣工作都非常認真，看一個人要檢視過去經歷，她在學校教書25年，投入了不會是「沾醬油」，是為了名聲而戰。

    柯志恩也提到，她的市政白皮書正不斷修正，與在地議員磨合中，7、80%已經完稿，還要一些修正。她提出來的政策，是用抓漏方法，提出她所看到一些缺失，有解決方法，是對高雄的願景。

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