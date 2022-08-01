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    酒駕撞死好友拒出庭 自首落空被判重刑

    黃男酒駕撞死友人，後因拒出庭，被高雄高分院認定不符自首要件重判。（記者鮑建信攝）

    黃男酒駕撞死友人，後因拒出庭，被高雄高分院認定不符自首要件重判。（記者鮑建信攝）

    2022/08/01 07:14

    〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓男子涉嫌酒駕撞死路人後，赫然發現竟是他多年好友，雖向員警坦承肇事，但法院開庭卻不出庭而被通緝，認為他不符合自首要件，依過失致死罪判刑4年。

    值得一提的是，黃嫌上訴指出，願意手抄經書迴向死者，要求從輕發落，早日出獄賺錢賠償家屬，結果被高雄高分院打臉。

    判決書指出，2019年4月5日晚上7點多，黃男與友人在高雄市路竹區大公路「北極殿」飲用啤酒後，開車行經延平路，涉嫌超速撞死友人王姓男子，並向處理員警坦承肇事，酒測值每公升0.68毫克，被依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署起訴。

    黃被橋頭地院判刑4年後上訴指出，其於肇事後得知死者為其多年好友，痛苦不已，已生無可戀，並努力籌錢賠償，因無法籌得一定金額，以致無法和解，故當手抄經書以迴向死者，希望能輕判及早出獄賺錢，賠償被害人家屬。

    1、2審法官指出，刑法第62條規定自首，是以對於未發覺之犯罪自首而「受裁判」為要件，經查黃嫌雖自白，法院審理期間卻逃匿後被緝捕歸案，其並表明知道此案，現居無定所，足認其主觀並無「接受裁判」意圖，因此不符合自首要件，無法減輕其刑。

    此外，黃嫌涉案情節非輕，未與被害家屬達成和解或為適度賠償，又未積極尋求諒解，維持原審判決，仍可上訴。

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