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    凌晨一束花一盞光追思氣爆 陳其邁：不會忘記高雄的傷

    陳其邁今晨至氣爆紀念公園獻花致意。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁今晨至氣爆紀念公園獻花致意。（記者王榮祥翻攝）

    2022/08/01 06:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今凌晨前往氣爆自救公園，以一束鮮花一盞燭光與一張小卡片表達心意，他強調今年是高雄產業轉型關鍵年，在勇敢迎接改變與挑戰同時，也絕對不會忘記一路走來，高雄城市和高雄人親身經歷的挫折與傷痛。

    陳其邁在公園裡默默向逝者報告，今年是高雄產業轉型進程中非常關鍵的一年，即將在後勁五輕舊址上迎接台積電設廠，橋頭科學園區也會在9月開放廠商興建廠房，象徵高雄追求從重工業和石化產業重鎮，朝高科技產業大城轉型，已成現在進行式。

    過去作為一個高雄子弟，自己曾經說過，高雄產業轉型就是勵志故事，遭遇困境挫折，從來就是面對問題、解決問題，就是這個勇敢氣質，讓我們向來以作為一個高雄人為榮。

    現在擔任高雄市長，和所有市民朋友一起兩年拚四年，拚產業轉型也兼顧居住正義，秉持青年、育兒、弱勢三大優先，希望市民朋友的居住權利獲得充分保障！

    所以我們趕進度興建社會住宅，中央與地方合作目標12000戶。我們也以囤房稅增加的稅收作為財源，放寬條件擴大辦理租金補貼。

    他說，高雄產業轉型是一個現在進行式的勵志故事，在勇敢迎接改變與挑戰的同時，也絕對不會忘記一路走來，高雄城市和高雄人親身經歷的挫折與傷痛。

    特別是這個晚上，自己還是如同去年此刻，一束鮮花一盞燭光一點心意，和不幸罹難者與勇敢行過的傷者一起，照看我們共同堅持的信念和努力癒合的傷痕。

    陳其邁指出，高雄是充滿希望、永不放棄的城市，在天光破曉之前，也藉此一束鮮花一盞燭光一點心意，感謝24小時運作的市府管線安全辦公室基層公務員、及相互配合的警消同仁，感謝這幾年參與抗疫的醫護朋友和所有第一線防疫同仁，感謝每一位在各自崗位，守護高雄城市安全健康的無名英雄！

    陳其邁到氣爆自救公園獻花致意，卡片上留四個字「祈願平安」。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁到氣爆自救公園獻花致意，卡片上留四個字「祈願平安」。（記者王榮祥翻攝）

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